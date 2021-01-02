كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على خطط العملاق الصيني هواوي لدعم هواتف MATE 50 بإصدار الشركة القادم من رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر والتي تنطلق بعنوان KIRIN 9010.
كانت شركة هواوي قد كشفت عن رقاقات Kirin 9000 منذ بضعة أشهر، والتي تتضمن كلاً من رقاقتي Kirin 9000 و Kirin 9000E، حيث دعمت هذه الرقاقات سلسلة Mate 40.
ويؤكد مصدر التسريبات على أن الجيل القادم من رقاقات المعالج المميزة ينطلق بعنوان KIRIN 9010، على أن يظهر للمرة الأولى في سلسلة MATE 50.
أيضاً من المتوقع وفقاً لخطط هواوي أن تبدأ الشركة في إنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر في الربع الأخير من هذا العام.
ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن سلسلة Mate 40 ستكون أخر إصدارات هواوي المميزة بمعالجات Kirin 9000، كما أكدت التقارير على أن هواوي ستتوقف عن إنتاج معالجات Kirin نتيجة لنقص الإمدادات من موردي الشركة، بينما أشار مصدر التسريبات اليوم إلى أن هواوي ستدعم سلسلة P50 القادمة بمعالج Kirin 9000.
يذكر أن التوقعات تشير أيضاً إلى إستعدادات كلاً من سامسونج وكوالكوم لإنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر بحلول نهاية هذا العام، كما تعمل ابل أيضاً على تطوير رقاقة بدقة تصنيع 3 نانومتر والتي ترتكز على عملية تصنيع TSMC، إلا أنها تنطلق رسمياً في 2022.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تخطط لإطلاق سلسلة MATE 50 برقاقة KIRIN 9010 المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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