شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل كان ستيف جوبز محقا بشأن Adobe Flash؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير لموقع "فون أرينا" الضوء على موقف مؤسس آبل الراحل ستيف جوبز من Adobe Flash على أجهزة ايفون، وذلك مع ورود تقارير، عن تعطيل Flash بشكل افتراضي وحظر إصداراتها الأقدم ابتداء من يناير 2021 مع إزالة مكونات Flash Player من نظام التشغيل ويندوز عن طريق تحديث جديد.

ونقل التقرير عن ستيف جوبز في فبراير 2010 ، أنه كان في جولة دعائية لجهاز Apple iPad ، ورداً على سؤال من أحد المراسلين ، أوضح سبب عدم تثبيت Adobe Flash على iPhone و iPad، وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Apple إليها على أنها "خنزير وحدة المعالجة المركزية"، كما وصفها بـ "عربات التي تجرها الدواب" ومليئة بـ "الثغرات الأمنية".

كما هاجم جوبز Adobe خلال جلسة أسئلة وأجوبة في قاعة المدينة لموظفي Apple وقال جوبز خلال الحدث إن الأوقات النادرة التي يتعطل فيها جهاز Mac ، عادة ما تكون بسبب Flash.

كما ظهر فيديو في يونيو 2010 يظهر ما يسمى ب "المراحل الأولية للغاية" من اختراق Flash على هاتف iOS. لكن كل السلبيات التي ذكرها جوبز ، والأخطاء ، واستنزاف البطارية ، ونقص مشكلات الأمان لم تختفي بطريقة سحرية مع الاختراق.

من ناحية أخرى ، رحبت Google ببرنامج Adobe Flash في نظام Android البيئي كعامل تمييز مقابل iOS. كان Motorola DROID و Nexus One من بين العديد من هواتف Android التي تلقت فلاش. بينما سمح Flash المحمول بتشغيل الإعلانات المتحركة وبعض ألعاب الفيديو على المتصفح ، إلا أنه كان بطيئًا واستنزف بالفعل طاقة البطارية على الطرز المثبتة. ولكن حتى عشاق Android اضطروا إلى الاتفاق مع تعليقات ستيف جوبز حول Flash وسحب Adobe في النهاية دعم إصدار الهاتف المحمول من البرنامج.

ولكن لم يكن نهاية عام 2020 فقط، بل كان آخر يوم تدعم فيه Adobe Flash Player. وبعد 12 يناير 2021 ، سيتم حظر تشغيل محتوى الفلاش على المكون الإضافي. وكما اتضح ، كان ستيف جوبز محقًا في دعوته بأن HTML5 ستحل محل Flash. بدأ ذلك في عام 2015 عندما استبدلت تطبيقات مثل YouTube Flash بـ HTML5. لقد اختفى الآن إصدار سطح المكتب والمحمول الذي تم الإشادة به من قبل من النظام الأساسي بوميض.