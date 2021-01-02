تكنولوجيا: هاتف Mi 11 يسجل مبيعات 350000 وحدة خلال 5 دقائق فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Mi 11 خلال الشهر الماضي رسمياً كأول إصدار يتوفر في الأسواق برقاقة معالج Snapdragon 888، ولقد كشفت شاومي عن تسجيل الهاتف مبيعات في السوق الصيني 350000 وحدة خلال 5 دقائق فقط.

كشفت شاومي خلال الشهر الماضي في السوق الصيني عن أول إصدار من سلسلة هواتف Mi 11، ولقد بدأت العملاق الصيني بالفعل في إطلاق الهاتف للبيع في السوق الصيني، حيث إستطاع الهاتف أن يجذب قاعدة كبيرة من المستخدمين.

ولقد انطلق هاتف Mi 11 بشاشة AMOLED بحجم 6.81 إنش ودقة عرض 1440 بيكسل، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz، أيضاً حصل الهاتف على تصنيف A+ من DisplayMate.

من جانب أخر يضم هاتف Mi 11 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة.

وتقدم شاومي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، مع تقنية الشحن السريع 55W، ودعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة MIUI 12.5.

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