تكنولوجيا: فتح الصندوق لهاتف Redmi 9T قبل الإعلان الرسمي في 8 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مقطع فيديو يستعرض فتح الصندوق لوحدة هاتف Redmi 9T قبل الإعلان الرسمي المتوقع في 8 من يناير.

قدمت شركة شاومي هاتف Redmi 9 Power خلال الشهر الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Redmi 9T.

وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Redmi 9T هو إصدار الشركة السابق Redmi 9 Power أو أيضاً إصدار الشركة السابق Redmi Note 9 4G مع إختلاف كاميرة macro إضافية بدقة 2 ميجا بيكسل في Redmi 9 Power.

أيضاً من المتوقع وفقاً لهذه التسريبات أن يأتي هاتف Redmi 9T برقاقة معالج Snapdragon 662، وشاشة LCD بحجم 6.53 إنش وجودة عرض FullHD Plus، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh.

كما يضم الهاتف مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل في نتوء القطرة في الشاشة، بينما تأتي وحدة الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير macro.

أيضاً كشف مقطع الفيديو عن أن هاتف Redmi 9T يأتي بنموذج رقم M2010J19SG، كما يحاكي تصميم Redmi 9 Power الخارجي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان المرتقب في 8 من يناير الجاري.

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