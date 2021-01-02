شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دش نيزكى يصل لذروته على الأرض بــ200 شهاب ساطع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يصل دش نيزكى يسمى Quadrantids إلى ذروته مساء اليوم، الذى يضيء السماء بما يصل إلى 200 شهاب ساطع كل ساعة، ويتزامن حدوث هذا الدش النيزكى مع الأرض كل عام فى الفترة بين 28 ديسمبر و 12 يناير.

لكن دش عام 2021 سيكون في ذروته في الفترة ما بين 2 و 3 يناير، وعادة ما ينتج ما بين 50 و 200 نيزك في الساعة في ليلة صافية، لذلك وصفته وكالة ناسا هذا العام بأنه واحد من أفضل أنواع الدش النيزكى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن النيازك عبارة عن قطع من الحطام الصخري تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة تصل إلى 40 ميلاً في الثانية، تاركة خطوطًا ضوئية.

ويشتهر دش Quadrantids بشكل خاص بنيازك كرات نارية ساطعة، تترك انفجارات كبيرة من الضوء واللون، وتستمر لفترة أطول من متوسط خطوط النيازك.

كما أن Quadrantids له نافذة "ذروة" مدتها ست ساعات فقط، ومن الأفضل مشاهدته في نصف الكرة الشمالي لأن نقطة إشعاعه، النقطة التي يبدو أن النيزك ينشأ منها تقع في أقصى الشمال.

وقال روبرت لونسفورد، مراقب النيازك منذ فترة طويلة في جمعية النيزك الأمريكية:"التنبؤ بالذروة ليس ثابتًا.. من الأفضل مشاهدة Quadrantids أثناء الليل وساعات الفجر.

وقالت تانيا دي ساليس ماركيز، عالمة الفلك في المرصد الملكي جرينتش: "يجب على مراقب النجوم الحريص أن يستهدف الليالي على كلا الجانبين 2-3 يناير (مع تراكم النيزك) أو 3-4 يناير (مع انخفاضه)، كما سيبقى القمر في معظم الليل، يشكل مصدر ضوء ساطع في السماء مما يجعل من الصعب رصد الشهب".

واشتق اسم Quadrantids من كوكبة Quadrans Muralis، التي عرفها عالم الفلك الفرنسي جيروم لالاند في عام 1795.