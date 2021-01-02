شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر مقطع فيديو يساعدك على إثارة إعجاب أصدقائك عن طريق لعبة bugdroid والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت "جوجل" مقطع فيديو جديدًا على "يوتيوب" يمكن أن يمنح المستخدم نوع من الترفيه وتعلم مهارة جديدة أثناء فترة العزل المنزلي، ويوضح مقطع فيديو تم نشره على قناة Android Developers على يوتيوب كيفية إثارة إعجاب أصدقائك وعائلتك عن طريق إنشاء لعبة bugdroid يمكن استخدامها كدمية.

وفقًا لـ Android Police ، تم وضع الخطط بواسطة مهندسة برامج Google Lisa Nguyen Quang Do ، وتم تجميع الفيديو بواسطة مهندس Google VP Seang Chau.

ونقل موقع "فون أرينا" أنه يتم تشغيل الفيديو لمدة 11 دقيقة ونصف تقريبًا وهي عبارة عن المدة التي يجب أن تستغرقها لإنهاء المشروع. بالنظر إلى أن الحصة السوقية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android موجودة في 85% ، أصبح bugdroid الأخضر أحد أشهر الرموز في مجال التكنولوجيا.

وتم إنشاء Android bugdroid بواسطة مصمم الجرافيك من Google Irina Blok وتم تقديمه في 5 نوفمبر 2007 عندما تم الإعلان عن Android. لم يتم تقديم التصميم في الأصل إلى جوجل وتم إنشاء إصدارات مختلفة منه بواسطة فريق تطوير أندرويد.

وعندما تكون مستعدًا لقضاء بعض الوقت ، يمكنك تنزيل وطباعة ملف PDF يتضمن جميع الخطوات الثلاثين اللازمة لإكمال لعبة bugdroid Origami الخاصة بك.