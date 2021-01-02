شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 1.4 مليار مكالمة واتس آب و55 مليون "لايف" فيس بوك ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار كل عام، كانت ليلة رأس السنة الأخيرة مختلفة، حيث كان هناك عدد أقل من الحشود التي تحتفل في الشوارع حول العالم، إذ أمضى المزيد من الناس ليلة مريحة في المنزل وهم ينظرون إلى الوراء إلى عام صعب ويأملون في أيام أكثر إشراقًا في المستقبل، وعلى الرغم من أن الكثيرين بعيدون عن الأصدقاء والعائلة بسبب جائحة COVID-19، كان الناس لا يزالون قادرين على التواصل مع بعضهم البعض بالطريقة نفسها التي كانوا يتواصلون بها طوال العام، وذلك من خلال مكالمات الفيديو والصوت عبر الإنترنت وبأرقام قياسية.

وبحسب المدونة الرسمية لشركة فيس بوك، ففي عام 2020، لجأ الناس إلى التكنولوجيا للبقاء على اتصال وإنجاز الأمور في مواجهة تفويضات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، وأصبحت مكالمات الفيديو أكثر ميزة مطلوبة، وكشفت الشركة عن أنها شهدت ارتفاعًا في محادثات الفيديو طوال العام عبر ماسنجر وInstagram وواتس آب، ولم تكن ليلة رأس السنة استثناءً، حيث كانت ليلة رأس السنة الجديدة هي ليلة مزدحمة تاريخيًا بخدمات الشركة، حيث سجلت أرقامًا قياسية جديدة.

وقالت كيتلين بانفورد، مديرة البرامج الفنية بفيس بوك: "قبل COVID-19، أحدثت ليلة رأس السنة أكبر ارتفاعات على فيس بوك في الرسائل وتحميلات الصور والمشاركة الاجتماعية في منتصف الليل في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، في مارس 2020، تسببت الأيام الأولى للوباء في حدوث طفرات في حركة المرور من شأنها أن تقزم ليلة رأس السنة الجديدة عدة مرات - واستمرت لعدة أشهر، وخلف الكواليس، تضافرت جهود مهندسي فيس بوك لإحداث تحسينات غير مسبوقة في الكفاءة وجعل بنيتهم التحتية أكثر مرونة".

وقد عرض فيس بوك بعض الإحصاءات المميزة حول استخدام منصات فيس بوك خلال ليلة رأس السنة:

- تطبيق واتس آب

تم إجراء أكثر من 1.4 مليار مكالمة صوتية ومرئية في ليلة رأس السنة الجديدة على مستوى العالم، وهي أكثر المكالمات على الإطلاق في يوم واحد على واتس آب، حيث زادت مكالمات واتس آب بأكثر من 50٪ مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي.

- ماسنجر

احتفل الأشخاص بالفلاتر في ماسنجر، وكان أفضل فلتر للواقع المعزز في الولايات المتحدة هو "الألعاب النارية لعام 2020"، كما كانت ليلة رأس السنة الجديدة 2020 هي أكبر يوم على الإطلاق لمكالمات الفيديو الجماعية لـ ماسنجر (أكثر من 3 أشخاص) في الولايات المتحدة، مع ما يقرب من ضعف مكالمات الفيديو الجماعية في نيويورك مقارنة باليوم العادي.

- لايف فيس بوك وإنستجرام

كان هناك أكثر من 55 مليون بث مباشر عبر فيس بوك وإنستجرام على مستوى العالم عشية رأس السنة الجديدة،