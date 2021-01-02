تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة توضح تصميم الكاميرة في هاتف شاومي Mi 11 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي عن هاتف Mi 11 في حدث عقد في ديسمبر الماضي، ومن جديد تستعد الشركة للإعلان عن الإصدار الأعلى Mi 11 Pro الذي رصد في صور ثلاثية الأبعاد مؤخراً.

رصد هاتف Mi 11 Pro في تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد باثنان من الألوان هما الفضي والأزرق، كما توضح الصور تصميم وحدة الكاميرة الخلفية التي تأتي بتصميم يختلف عن الإصدار الأول من السلسلة Mi 11.

وتتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف Mi 11 Pro عدد 4 من المستشعرات، كما تشمل إعدادات الكاميرة عدسات periscope لتكبير رقمي حتى 120 مرة.

كما تكشف بعض التفاصيل التي تظهر على وحدة الكاميرة الخلفية عن دعم الكاميرة الخلفية لتصوير بزوايا عرض واسعة، مع طول بؤري 35مم، بينما تأتي كاميرة periscope ببعد بؤري 120مم.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل الذي قدم في هاتف Mi 11، ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الأخير tele لدعم تكبير بصري من 2 إلى 3 مرات.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن هاتف Mi 11 Pro يأتي بحجم شاشة تحاكي Mi 11 أي 6.81 إنش، ودقة عرض 1440 في 3200 بيكسل، مع معدل تحديث 120 Hz، ومعدل لمس بسرعة 480 Hz، أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف سطوع 1500-nit، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888.

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