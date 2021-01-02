هواوي تزيل جميع ألعاب ” Tencent games” من متجر تطبيقاتها

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أزالت شركة هواوي مؤخرًا جميع ألعاب شركة “ Tencent games“ المتخصصة في مجال الإنترنت والألعاب، من متجر تطبيقاتها، في نزاع على مشاركة الإيرادات للشركتين الصينيتين ، حسب ما كشفته تقارير محلية صينية.

ووفقًا لإعلان رسمي نُشر على تطبيق ألعاب هواوي ولم يخض في التفاصيل، أدخلت“ Tencent games“ منفردة تغييرات كبيرة، في 31 كانون الأول/ ديسمبر، بكيفية عمل الشركتين مع بعضهما البعض.

كما وصفت ”هواوي“ هذه التغييرات بأنها“غير صحية، وتؤدي إلى عقبات كبيرة أمام استمرار التعاون“، وهو ما اضطُرها في النهاية للإقدام على مثل هذه الخطوة.

وبحسب التقارير، تقوم الشركة المصنعة الصينية حاليًا بإجراء تقييم دقيق للوضع.

واعتبارًا من الآن، تجري شركتا تينسنت، وهواوي، مفاوضات حتى يتمكنا من مواصلة تعاونهما.

وادعى مصدر من Tencent، أن شركة هواوي أصرت على إجراء تخفيضات تصل إلى 50% من مبيعات ”تينسنت غيمز“ على متجر التطبيقات، وتم حذف كتالوج الألعاب بسبب عدم التوصل إلى صيغة مرضية للطرفين.

وفي وقت لاحق، أكد مصدر من داخل شركة الألعاب الصينية أن الألعاب أعيدت إلى متجر تطبيقات هواوي -التي تمتلك حصة 41.4 % من سوق الهواتف المحمولة في الصين و14.9 % من السوق العالمية- بعد مفاوضات.

وأضاف أن“الجانبين سيواصلان العمل معًا لتقديم تجارب وخدمات أفضل للمستهلكين“.

في آب/ أغسطس 2020، اندلع نزاع مماثل علنًا في الولايات المتحدة عندما أزالت شركتا آبل، وغوغل، لعبة فورتنايت الخاصة بشركة ”إيبك غيمز“ من متاجر تطبيقاتهما، لانتهاك إرشادات الدفع داخل التطبيق، مما دفع إيبك إلى رفع دعاوى قضائية.

وفي غضون ذلك، من النادر أن ينخرط عمالقة التكنولوجيا الصينيون في خلافات مع الشركات علنًا، لأن مثل هذه الخلافات غالبًا ما يتم حلها خلف الأبواب المغلقة.