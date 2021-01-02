تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد هاتف هواوي P50 لن ينطلق بنظام تشغيل HarmonyOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن إصدار هواوي المرتقب P50 لن يكون إصدار الشركة الأول بنظام تشغيل HarmonyOS، كما تستعد هواوي للإعلان عن سلسلة P50 قريباً.

بدأت شركة هواوي في إختبار الإصدار التجريبي الأول من HarmonyOS على مجموعة من هواتفها الذكية، كما تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية بنظام HarmonyOS مثبت مسبقاً.

ولقد أشارت تسريبات جاءت على Weibo أن هواوي تستعد لإطلاق هاتف جديد بنظام HarmonyOS قريباً، لكن على عكس المتوقع فإن هاتف Huawei P50 لن يكون إصدار الشركة الأول الذي ينطلق بنظام التشغيل مثبت مسبقاً.

كما أوضح التقرير أن هواوي تستعد لبدء مرحلة الإنتاج النهائي الضخم لسلسلة P50، على أن تتبع الشركة إستراتيجية جديدة في مبيعات هذا الإصدار، كما يتوفر الهاتف عبر متاجر الشركة المعتمدة من بين منافذ بيع أخرى.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن هواوي تخطط لإطلاق P50 في الربع الأول من 2021 ليكون أول جهاز يأتي بنظام HarmonyOS 2.0 مثبت مسبقاً، ولقد أكد التقرير الجديد على إقتراب موعد إطلاق الهاتف، إلا أنه لن يأتي بنظام هواوي الجديد.

يذكر أن شركة هواوي بدأت في إجراء الإختبارات والمعاينة على HarmonyOS 2.0 في عدد من هواتف الشركة في السوق الصيني، لذا قد يستغرق وصول الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من نظام التشغيل بعض الوقت قبل أن يتوفر لجميع مستخدمي هواتف هواوي.

المصدر

اعلان





