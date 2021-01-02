شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روب ليذرن مسؤول سياسات فيروس كورونا ب"فيس بوك" يغادر منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر رئيس إدارة المنتجات والدعاية في فيس بوك ، الذي تعامل مع المنتجات الإعلانية للشركة حول مواضيع حساسة مثل السياسة والمعلومات المضللة عن فيروس كورونا ، هذا الأسبوع ، وفقًا لمشاركة داخلية للشركة اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة.

وقال روب ليذرن، مدير إدارة المنتجات ، في وقت سابق من هذا الشهر على شبكة فيسبوك الداخلية أنه سيترك الشركة في 30 ديسمبر. ولم يتم الإبلاغ عن خروجه من قبل.

قال ليذرن في المنشور، إنه "ترك فيس بوك للعمل على خصوصية المستهلك بعيدًا عن الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي فقط" ، دون الكشف عن وجهته.