شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يساهم في تطوير لعبة Cyberpunk 2077 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ عدد كبير ممن يلعبون لعبة الفيديو الشهيرة Cyberpunk 2077 عن العديد من المشاكل المتعلقة بالشخصيات غير القابلة للعب، وقالوا إن تلك الشخصيات لا تفعل شيئاً على الإطلاق، حيث كانوا يقفون أمام السيارات، أو يذهبون إلى أجزاء من Night City أو العالم نفسه الذي لا ينبغي لهم عادة الوصول إليه.

ودفع ذلك الأمر الشركة المطوّرة لطرح تحديث جديد لـCyberpunk 2077، ما يجعل المارّة الغريبين يبدون وكأنهم يتصرفون بشكل طبيعي كما ينبغي لهم في اللعبة. حيث عملت TemplarGFX على تحسين الذكاء الاصطناعي للمشاة، وطرحت التحديث بعنوان «سلوك الجماهير البديل».

غيرت التعديلات التي تم إجراؤها بعض عتبات المسافة لبعض الشخصيات غير القابلة للعب، ما يعني أنه بدلاً من ترك السيارة تدهسهم بالعادة، سيحاولون مراوغة السيارة وينحرفون عن الطريق. تشمل التغييرات الأخرى إزالة النقل الآني على الشخصيات غير القابلة للعب إلى مواقع جديدة، وزيادة مسافة المشي وتقليل احتمالية اختفاء تلك الشخصيات. كما تم تحسين حركة نظام النقل الذي كان متوقفاً على الأغلب.