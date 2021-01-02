تكنولوجيا: صور حية توضح تصميم جهاز سامسونج القادم Galaxy Smart Tag

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق جهاز تعقب ذكي بعنوان Galaxy Smart Tag، ولقد كُشِف مؤخراً عن تصميم الجهاز في أحدث الصور الحية.

تعقد سامسونج الحدث القادم خلال شهر يناير للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S21، كما أشارت التوقعات إلى خطط الشركة لإطلاق أجهزة أخرى خلال الحدث من بينها جهاز التعقب الذكي Galaxy Smart Tag.

ولقد نشر موقع 91Mobiles صور حية لجهاز Galaxy Smart Tag تكشف عن التصميم المربع مع ثقب لتعليق الجهاز في الزاوية، كما يظهر الجهاز باللون الأسود، ويحاكي تصميم جهاز التعقب Tile tracker.

أيضاً من المتوقع أن يدعم جهاز Galaxy Smart Tag المهام ذاتها المقدمة في Tile tracker، مثل تعقب موقع أشياء المستخدم أو دعم المستخدم في العثور عليها.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن جهاز Galaxy Smart Tag سيأتي بميزة البطارية القابلة للإستبدال، ليستمر في دعم المستخدم لفترة أطول على عكس أجهزة التعقب المتوفرة في الأسواق، أيضاً من المتوقع أن يتوفر Galaxy Smart Tag في الأسواق بسعر 18 دولار.

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