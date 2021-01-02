شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية مشاركة تغريدة عبر قصة انستجرام على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكنك مشاركة التغريدات على انستجرام ببساطة من خلال ميزة جديدة تختبرها تويتر تتيح لمستخدمي أيفون إضافة تغريدات إلى قصصهم على انستجرام في خطوات بسيطة، بدلا من اللجوء إلى التقاط لقطة شاشة للتغريدات، وتحميلها على منصة انستجرام، قد تكون العملية مملة ومرهقة.

ووفقا لما ذكره موقع Business insider”"، يمكنك إضافة تغريدة إلى قصة انستجرام الخاصة بك طالما أن التغريدة التي تحاول مشاركتها عامة، هذا يعني أنه يجب أن يكون مرئيًا لعامة الناس على تويتر، وليس شيئًا تم نشره على حساب خاص أو محمي.

ستحتاج أيضًا إلى تسجيل الدخول إلى حسابات انستجرام وتويتر على الجهاز الذي تستخدمه، وضع في اعتبارك أن هذه الطريقة تعمل حاليًا فقط مع بعض مستخدمي أيفون في الوقت الحالي.

1. في تطبيق تويتر، حدد موقع التغريدة التي ترغب في مشاركتها على قصة انستجرام.

2. في التغريدة التي ترغب في مشاركتها، اضغط فوق أيقونة "مشاركة"، والتي تشبه سهمًا يشير إلى الأعلى.

3. في القائمة التي تظهر أسفل أيقونة انستجرام، اضغط على "قصص انستجرام".

4. سيختفي تطبيق تويتر الآن، وفي مكانه، سيفتح تطبيق انستجرام مسودة جديدة لقصة انستجرام.

5. يمكنك الآن التفاعل مع التغريدة المشتركة كما لو كانت ملصقًا، يمكنك تحريكها عن طريق الضغط على التغريدة وسحبها، أو يمكنك تغيير حجمها عن طريق تمرير أصابعك معًا أو بعيدًا عن بعضها.

6. ضع اللمسات الأخيرة على قصة انستجرام كما تريد أن تظهر، وبعد ذلك، يمكنك اختيار مشاركتها مع جميع متابعيك على انستجرام، أو شخص واحد، أو مجموعة من مستخدمي انستجرام المتعددين.