شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمرار نمو مستخدمى ويندوز 10 حول العالم.. وتحديث "مايو 2020" يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة الإحصاءات السوقية AdDuplex الأرقام الخاصة بشهر ديسمبر 2020 حول انتشار أنظمة التشغيل المختلفة الخاصة بالكمبيوتر، حيث قدمت لنا تفاصيل حول الحصة السوقية لإصدارات Windows 10 المختلفة، ووفقًا للإحصاءات، لا يزال تحديث مايو 2020 هو الإصدار الأكثر شيوعًا من نظام التشغيل بحصة استخدام تبلغ 40.4٪، ارتفاعًا من 37.6٪ الشهر الماضي.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فبعد تحديث مايو 2020، يعد Windows 10 v1909، الذي يستحوذ على 33.3٪ من السوق، هو الإصدار الثاني الأكثر شيوعًا من Windows 10، وقد انخفض تحديث مايو 2019 إلى 7.1٪ و0.3٪ من المستخدمين يستخدمون إصدارات Insider، فيما طرحت مايكروسوفت مؤخرًا تحديث أكتوبر 2020 (20H2) والذي تم تثبيته الآن على ما يقرب من 13.6٪ من الأجهزة، ارتفاعًا من 9٪ الشهر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات AdDuplex تستند إلى ما يقرب من 100 ألف جهاز كمبيوتر يعمل بتطبيقات متجر UWP، وبالتالي لا يمكنها رسم الصورة بأكملها، ووفقًا لـ AdDupplex، تستند البيانات إلى استطلاع تم إجراؤه عبر 100،000 جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز.