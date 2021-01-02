شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحفية توثق إصابتها بالصرع بسبب لعبة "سايبر بانك 2077" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة من لعبة "سايبر بانك2077" الإلكترونية بعدما وثقت صحفية تدعي ليانا روبيرت تجربتها مع اللعبة بمقال نشرته في الجريدة.

وقالت الصحيفة، منذ الإصابة بالصرع بعد تعرضها لإصابة في الجيش، عانت ليانا روبرت من أربع نوبات صرع كبيرة، أوقف أحدهم قلبها لفترة وجيزة، لكن أحدثها كان هو الذي احتل عناوين الصحف الأجنبية.

وأثناء لعب "Cyberpunk 2077" قبل إصدار اللعبة ، تعرضت روبيرت، محرر مشارك في Game Informer ، لنوبة صرع كبيرة ، وهو حدث يُحتمل أن يهدد الحياة ويتسبب في تقلصات عضلية عنيفة وفقدان للوعي، وقالت روبيرت إن نوبتها بدأت بعد مشاهدة تسلسل في اللعبة حيث تضع شخصية اللاعب سماعة رأس تضيء بسرعة على الشاشة.

وقالت روبرت: "لقد استغرقت وقتًا طويلاً لاستعادة الكلام.. لم أستطع المشي بقية الليل".

وبعض الألعاب وغيرها من أشكال الترفيه المرئي التي تتضمن الأضواء الساطعة أو وميض الشاشة مسبوقة بتحذيرات لمن لديهم حساسية لمثل هذه التأثيرات. لكن "Cyberpunk 2077" افتقرت إلى مثل هذا التحذير ولم يتضمن طريقة لإيقاف المشاهد التي تسبب النوبات المحتملة.