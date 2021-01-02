شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 طرق تمكنك من استخراج الصور من ملفات PDF.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا تلقيت مستندا بتنسيق "PDF" وأردت الاحتفاظ بإحدى الصور المتضمنة فيه، فربما ستجد ذلك صعبًا بعض الشيء، وذلك لأن مستندات PDF تهدف إلى أن تكون أكثر أمانا عن غيرها من التنسيقات الأخرى، مثل: Word، حيث يجب عليك استخدام برنامج أو تطبيق أو أداة عبر الإنترنت لفعل ذلك.

وفيما يلى نعرض 3 طرق تتيح لك استخراج الصور من ملفات PDF بسهولة:

1- استخدام تطبيق Adobe Acrobat Reader: يتيح لك تطبيق (Acrobat Reader) المجاني من شركة أدوبي قراءة ملفات PDF بسهولة، بالإضافة إلى ذلك يقدم لك العديد من الميزات من ضمنها إمكانية نسخ الصور من الملفات والاحتفاظ بها في جهازك، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح المستند الذي يحتوي الصورة باستخدام التطبيق في حاسوبك.

اضغط بزر الماوس الأيمن على الصورة التي تريد نسخها.

من القائمة التي تظهر لك، حدد خيار Copy Image.

قم بفتح أي تطبيق في حاسوبك، مثل: Word أو Paint ثم الصق الصورة من خلال الضغط على زري (Ctrl+V) في لوحة المفاتيح.

2- استخدام أداة PDF Candy إذا كنت تريد استخراج صور متعدد من ملف PDF، فإن استخدام إحدى الأدوات عبر الإنترنت هو الخيار المناسب لذلك، وهناك العديد من الأدوات عبر الإنترنت المناسبة لذلك، ولكن أشهرها أداة PDF Candy وهي سهلة الاستخدام وتقدم لك جميع الصور المستخرجة في ملف مضغوط (ZIP) ولاستخدامها، اتبع الخطوات التالية:

- افتح متصفح الإنترنت في الكمبيوتر، ثم انتقل إلى موقع PDF Candy.

- في الصفحة الرئيسية للأداة، اضغط على خيار (استخراج الصور) Extract Images في أسفل الصفحة.

- في الشاشة التي تظهر لك، يمكنك إما الضغط على خيار Add File لإضافة ملف PDF من الحاسوب، أو تحميله من حسابك في Google Drive أو Dropbox، أو سحب الملف وإفلاته في المساحة الفارغة.

- ستبدأ عملية استخراج الصور من ملف PDF تلقائيًا.

- بعد الانتهاء سيظهر لك عبارة (تم) Done مع خيار لتنزيل الملف في حاسوبك، أو إرساله مباشرة إلى حسابك في Google Drive أو Dropbox.