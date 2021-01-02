تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone XR

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هاتف iPhone XR من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 Pro، بحسب موقع "فون أرينا" الهندى كما يلى: الشاشة: iPhone 12 Pro: شاشة 6.1 بوصة. iPhone XR: شاشة 6.1 بوصة. نوع الشاشة: iPhone 12 Pro: شاشة OLED iPhone XR: شاشة IPS LCD دقة الشاشة: iPhone 12 Pro: بدقة 2532× 1170 بيكسل. iPhone XR: بدقة 1792× 828بيكسل. المعالج: iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic iPhone XR: معالج Apple A12 Fusion الذاكرة الداخلية: iPhone 12 Pro: 64GB iPhone XR: 256GB نظام التشغيل: iPhone 12 Pro: iOS (14.x) iPhone XR: iOS (14.x) البطارية: iPhone 12 Pro: 2815 mAh iPhone XR: 2942 mAh الكاميرا الخلفية: iPhone 12 Pro: ثلاثية 12 ميجابكسل. iPhone XR: كاميرا 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: Phone 12 mini: 12 ميجابكسل. iPhone XR: 7 ميجابكسل.

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