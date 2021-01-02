شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أبل يعانون من مشكلة بسماعات AirPods Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى العديد من مستخدمي سماعة أبل الجديدة AirPods Max من مشكلة تجمع الرطوبة داخل السماعات، وهو الأمر الذى مثل مشكلة للكثيرين، فبعد انتظار طويل وكثير من الشائعات، كشفت شركة أبل مؤخرًا عن أول سماعات لاسلكية لها أطلق عليها اسم AirPods Max، وقد تم إعداد الأجهزة لتقديم تجربة صوتية مثالية لأولئك الذين يريدون سماعة صوت حقيقية تشبه الاستوديو.



AirPods Max

وبحسب موقع gizchina الصيني، فوفقًا لتقرير جديد، يتم تجمع الرطوبة داخل سماعات أذن AirPods Max للمستخدمين بعد الاستخدام المطول، وبالطبع، فإن الرطوبة ليست نادرًا مع مثل هذا الجهاز على الرغم من أن سماعات الأذن المعدنية، إلى جانب تركيبها المحكم قد تكون بعضًا من أسباب زيادة كمية الماء.

ويعاني عدد كبير من المستخدمين من هذه المشكلة وقد شاركوا تقاريرهم على Twitter وReddit ومنصات أخرى، وقد أكد بعضهم أن سماعات الرأس تبدأ في التعطل حتى تختفي الرطوبة، فيما قدم بعض المستخدمين صورًا لسماعات الرأس مع وجود علامات واضحة للرطوبة عليها، وقد لا تكون هذه مشكلة فريدة بالنسبة إلى AirPods Max، ومع ذلك، فإن هذه مشكلة خطيرة عندما تأخذ في الاعتبار جاذبية وسعر هذا الجهاز كمنتج متطور.

وحتى الآن، ظهرت العديد من النظريات، ومع ذلك، فإن التفسير المنطقي هو أن الرطوبة تتراكم نتيجة العرق من الأذن، حيث تحبس وسائد الأذن والحرارة، مما يؤدي إلى تراكم الرطوبة في أكواب الأذن، لكن أبل لم تعلق بعد على الوضع.