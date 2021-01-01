شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل كان 2020 عاما سعيدا؟.. خبراء يجيبون عبر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، إنه لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن عام 2020 لم يكن عامًا سعيدًا، مضيفة: "نحن جميعًا على دراية بقائمة الأشياء التي حدثت بشكل خاطئ، ومنها "الوباء العالمي" كما ذكرت القراء بطلبها وصف العام بكلمة واحدة ، كانت "مرهقة" و"ضائعة" و"فوضوية" من بين الصفات الأكثر شيوعًا.

لكن كيف كانت السنة غير سعيدة؟

وعلى موقع تويتر، كان 2020 الأكثر بؤسًا خلال الـ 12 عامًا الماضية على الأقل ، وفقًا لبيتر دودز وكريس دانفورث ، اللذان يديران مختبر القصة الحاسوبية في جامعة فيرمونت ويستخدمان بيانات من الموقع لقياس الشعادة الجماعية.

ومنذ عام 2008، أخذ الثنائي نسبة 10 بالمائة عشوائيًا من كل ما يتم التغريد به يوميًا ، بحثًا عن حقائق مخفية على مرأى من الجميع. (مع الإقرار ، كما قال دانفورث ، أن "Twitter هو عينة فرعية غير موحدة من الكلام الذي أدلى به عينة فرعية غير موحدة من البشر الموجودين على الإنترنت.")

وقد وجدوا أن دونالد ترامب وفرقة K-pop BTS مذكورة بشكل شائع مثل بعض الكلمات العادية (فكر: "بعد" ، "سوف"). كما قال دودز ، "كانت كلمة" ترامب "في أفضل 300 كلمة طوال العام هذا العام.

وقد توصوا لنتائجهم عبر مقياس Hedonometer ، أداتهم الرئيسية ، يسعى إلى قياس السعادة الجماعية في العالم - أو عدم وجودها، وقد اختاروا عدة لغات ، ثم اختاروا 10000 كلمة الأكثر استخدامًا في كل منها وطلبوا من المتحدثين الأصليين تقييمها على مقياس من 1 (الأكثر سلبية) إلى 9 (الأكثر إيجابية).