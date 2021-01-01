شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستقر على تصميمين لهاتفها القابل للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن موقع AppleInsider التقني، أن شركة أبل تعمل على تطوير هاتف أيفون قابل للطي، حيث قامت الشركة بتلخيص التصميم النهائي في نسختين مختلفتين، وبحسب ما ورد، فقد قامت شركة Foxconn المُصنِّعة للعقد الخاص بشركة أبل بوضع التصميمين المختلفين من خلال اختبار مراقبة جودة المجمع.

وتجدر الإشارة إلى أن الهواتف الجاهزة لم يتم اختبارها، وبدلاً من ذلك، تم اختبار غلاف الهواتف القابلة للطي والشاشات في منشأة Foxconn في Shenzhen لقياس متانة التصميمين المختلفين؛ كلاهما تمكن من المرور.



foldip

وبحسب التقرير، فإن أحد التصميمات التي تفكر فيها شركة آبل لجهاز أيفون القابل للطي هو نمط الصدفة المشابه لـ Motorola Razr وSamsung Galaxy Z Flip، وعند الإغلاق، تتميز هذه الطرز بشاشة خارجية صغيرة أو شريط وتفتح لتصبح هاتفًا بشاشة كبيرة، أما التصميم الثاني القابل للطي الذي يتم اختباره من أجل أبل هو التصميم الذي يشبه كتابًا يفتح ويغلق مثل Galaxy Fold.

وعبر هذا التصميم، سيفتح مستخدم أيفون الجهاز ويحوله إلى جهاز iPad اللوحي عند طلب شاشة أكبر، ويشير التقرير إلى أن أبل ستحدد إيجابيات وسلبيات كلا التصميمين وتختار أحدهما لإنتاجه.

وإذا تم إصدار أيفون القابل للطي في عام 2022 كما يُشاع، فقد يظهر لأول مرة في الوقت المناسب ليتم تشغيله بواسطة أول مجموعة شرائح تم تصنيعها باستخدام عقدة عملية 3nm، فيما أفادت التقارير أن شركة آبل قدمت طلبات مع أكبر مسبك للعقود في العالم، TSMC، لإنتاج 3 نانومتر في عام 2022.

وستستخدم أبل عملية التصنيع لكل من رقائق السلسلة A المستخدمة في أيفون وشرائح M الجديدة المستخدمة لتحل محل Intel في بعض أجهزة Mac، وهناك بعض الاعتقاد بأنه في المستقبل القريب، ستستخدم أبل أيضًا شرائح M Series على iPad، أو ربما تستخدم iPad Pro فقط.