شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا سيساعد الذكاء الاصطناعي فى تصميم بدلة الفضاء الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعد الذكاء الاصطناعي العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على حل العديد من المشكلات التي تواجه علوم الفضاء، وذلك بدعم من عدد من شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة مثل Intel وجوجل وIBM، بالاعتماد على استخدام خوارزميات الكمبيوتر المتقدمة.

وكشفت وكالة ناسا مؤخرًا عن بدلة فضاء من الجيل التالي، وهي التي سوف يرتديها رواد الفضاء في مهمتهم القادمة على سطح القمر في عام 2024. إذ تخطط الوكالة لجعل القمر أرضاً جديدة للبشر، وسوف تساعد البدلة الجديدة -التي تم تصميمها بمساعدة الذكاء الاصطناعي- في توفير الكثير من الوقت الذي كان يقضيه روّاد الفضاء بتنظيف الغبار المتسرّب داخل بدلاتهم.

وتم تصميم بدلة الفضاء الجديدة بطريقة تسمح لها بالالتواء والتمدد بسهولة لم تكن ممكنة من قبل، ويمكن لروّاد الفضاء ارتداء البدلة وخلعها بسهولة أكثر بكثير من السابق، ويمكنهم تبديل الأجزاء لتناسب بشكل أفضل، والبقاء لفترة طويلة دون إجراء إصلاح.

تكمن أهمية البدلة في نظام دعم الحياة الذي يحافظ على الزي الجديد متحكماً فيه ومزوداً بالأكسجين، ويحافظ على درجة الحرارة المناسبة، ويساعد على التواصل مع العالم الخارجي. ومن أجل التحكم بكل تلك المهام الحساسة، أدخلت وكالة ناسا الذكاء الاصطناعي في الصورة.