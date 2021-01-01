شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار أذرع روبوتية يتم التحكم فيها بإشارات العقل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجل مصاب بشلل رباعي لديه أقل قدر من الحركة والشعور بأطرافه، من إطعام نفسه لأول مرة منذ 30 عامًا، وقد فعل هذا باستخدام إشارات عقله فقط، وذلك من خلال استخدام أذرع صناعية روبوتية يتم التحكم فيها بعقله من خلال أقطاب كهربائية مزروعة في دماغه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصيب Robert Chmielewski في حادث ركوب الأمواج عندما كان مراهقًا، فعندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، أصيب وأصبح مشلولًا من الكتفين إلى أسفل، مع الحد الأدنى من الحركات في معصميه وكتفيه.

ولكن في عام 2019 خضع لعملية جراحية لمدة 10 ساعات لزرع ستة أقطاب كهربائية في دماغه للتحكم في زوج من الأذرع الروبوتية.

كما أنه من خلال العمل مع مستشفى جونز هوبكنز، أصبح Chmielewski قادرًا الآن على تشغيل كل من الأذرع الاصطناعية والتلاعب بها لأداء مهام منفصلة، مثل إطعام نفسه.

وقال Chmielewski، الذي كان إحساسه بالإنجاز واضحًا بعد أن استخدم أفكاره لأمر الأطراف الروبوتية بقطع قطعة من الكعكة والتمكن من إطعام نفسه: `` إنه أمر رائع حقًا ''.

كما أنه تطوع لبرنامج البحث مع مستشفى جونز هوبكنز في سن 49، وعندما خضع Chmeilewski لإجراء 2019، كان الهدف هو تحسين الإحساس في يده ومنحه القدرة على تشغيل أذرع اصطناعية ربوتية، وكل مجموعة عبارة عن 2 بوصة ونصف بوصة مربعة ولها مسامير صغيرة تحتها.

وشرع العلماء المشاركون في المشروع في تصميم نظام الحلقة المغلقة الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات وواجهة بين الدماغ والآلة، ومع هذا النظام، كان Chmielewski قادرًا على التلاعب بالذراعين لأداء مهام مختلفة، وشمل ذلك إمساك الكعكة على الطبق، بينما تقطع الذراع الأخرى الحلوى بسكين.