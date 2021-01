بهذه الطريقة تحصل على محول نظارة PS VR لجهاز PS5 من سوني مجانا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 5:49 مساءً

أكدت سوني سابقًا أن استخدام نظارة الواقع الافتراضي (بلاي ستيشن في آر) PlayStation Virtual Realty أو ما يُعرف اختصارًا باسم (PS VR) مع منصة الألعاب الجديدة سيتطلب محولًا خاصًا يمكنك طلبه من الشركة مجانًا.

إليك كيفية الحصول على محول نظارة PS VR لمنصة الألعاب PlayStation5 مجانًا:

إذا كنت تخطط لاستخدام نظارة الواقع الافتراضي مع منصة الألعاب الجديدة (PlayStation 5) فإن المحول الخاص بالنظارة لن يأتي ضمن الصندوق، حيث أكد أحد ممثلي شركة سوني أن المحول لن يُشحن مع منصة الألعاب الجديدة، وأنه سيتعين على من يريده تقديم طلب للحصول على واحد بشكل منفصل ومجاني.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

في متصفح الويب، انتقل إلى صفحة دعم PlayStation بالضغط على هذا الرابط.

قم بتحديد خيار (أنا لست روبوتًا) I am not a Robot في الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على (التالي) Next.

أدخل الرقم التسلسلي لنظارة (PS VR) المؤلف من 14 حرفًا والموجود على الجهة الخلفية من وحدة المعالجة، ثم اضغط على خيار (التالي) Next.

قم بملء نموذج الطلب، الذي يشمل: الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان الشحن ورقم الهاتف.

ملاحظة: إذا واجهت مشكلة، فسيظهر لك خيار يُطلب منك الاتصال بخدمة دعم PlayStation.

الجدير بالذكر أن نظارة بلاي ستيشن للواقع الافتراضي تأتي بتصميم جديد يتيح دمج سلك سماعة الأذن مع نظارة الواقع الافتراضي على نحو يجعل سلك توصيل أقل حجمًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا وحدة معالجة محدثة تدعم تمرير (محتوى) HDR، مما يتيح للمستخدمين التمتع بمحتوى منصة الألعاب (بلاي ستيشن 4) المتوافق مع HDR على شاشة التلفاز دون الحاجة إلى فصل وحدة المعالجة بين التلفاز ومنصة (بلاي ستيشن 4) ويمكن استخدام هذه الوظيفة فقط حينما تكون النظارة مطفأة.