تحكم في إشعارات تطبيقات ساعة آبل الذكية بهذه الطرق الـ4

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 4:30 مساءً

تساعد ساعة آبل على التقليل من استخدام هاتفك آيفون بشكل كبير وذلك من خلال تثبيت العديد من التطبيقات، لكن ربما لا يرغب المستخدمين في وصول العديد من الإشعارات مثل رسائل البريد الإلكتروني أو إشعارات مواقع التواصل الاجتماعي.

إليك 4 طرق تتيح لك التحكم في إشعارات التطبيقات في ساعة آبل الذكية:

1- تحقق من التطبيقات المثبتة في ساعة آبل:

إذا بدأت تتلقي الكثير من الإشعارات في ساعة آبل الذكية، فهذا غالبًا بسبب أن هناك الكثير من التطبيقات مثبتة في الساعة، لذا فإن الخطوة الأولى هي التحقق من التطبيقات المثبتة وإزالة أي تطبيق لا تحتاج إليه، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح هاتف آيفون.

اضغط على تطبيق (الساعة) Watch.

انتقل للأسفل، ثم اضغط على خيار (التطبيقات المثبتة في ساعة آبل) Installed on Apple Watch.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على التطبيق الذي تريد إزالته.

في الشاشة التالية، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (إظهار في ساعة آبل) Show on Apple Watch إلى وضع إيقاف التشغيل.

سيؤدى هذا إلى إخفاء التطبيق من ساعة آبل الذكية الخاصة بك بدون حذفه من الهاتف. وإذا كنت ترغب في حذف التطبيق من الهاتف والساعة الذكية، فما عليك سوى إلغاء تثبيته في هاتفك.

2- إيقاف تشغيل ميزة عكس الإشعارات للتطبيقات غير المهمة:

هناك بعض إشعارات التطبيقات التي قد لا تمانع في ظهورها في هاتف آيفون، ولكنك لست بحاجة إلى الاطلاع عليها في ساعة آبل الذكية على الفور، حيث إن بعض التطبيقات حتى إذا لم تكن مثبتة في ساعتك، فقد تصل إشعاراتها في الساعة إذا فعلت إعداد عكس الاشعارات، لإيقاف ذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح هاتف آيفون، ثم اضغط على تطبيق (الساعة) Watch.

في النافذة التالية، اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.

انتقل للأسفل، ثم اضغط على خيار (عكس إشعارات آيفون من..) Mirror iPhone Alerts From.

سيظهر لك قائمة بجميع التطبيقات التي قمت بتثبيتها في هاتف آيفون، قم بتبديل الزر بجوار أي تطبيق لا تريد له أن يرسل إشعارات إلى ساعتك.

3- تخصيص كيفية ظهور إشعارات التطبيقات:

يمكنك تخصيص إشعارات التطبيقات في ساعتك الذكية، حيث يمكنك تخصيص كيف تظهر الإشعارات وأين، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح هاتف آيفون، ثم اضغط على تطبيق (الساعة) Watch.

في النافذة التالية، اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications، ثم اختر (خصوصية الإشعارات) Notification Privacy.

ستظهر لك نافذة تحتوي على قائمة بجميع التطبيقات التي يمكنك تخصيصها.

بدلًا من ذلك، تحتوي تطبيقات آبل المدمجة على بعض الخيارات الإضافية، حيث يمكنك اختيار (عكس هاتف آيفون الخاص بي) Mirror My iPhone لإظهار الإشعارات فقط في الهاتف، أو الضغط على خيار (مخصص) Custom الذي يتيح لك عدة خيارات يمكنك الاختيار من بينهما، وتشمل: