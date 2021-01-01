شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق أكبر محطة شاحن كهربائية بالعالم فى شنجهاي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية أكبر محطة شحن كهربائية للسيارات في العالم في الصين، حسبما أعلنت الشركة على Wiebo، وبحسب التقرير فإن المنشأة المكونة من 72 كشك في شنجهاي تتفوق بسهولة على 56 كشك افتتحته الشركة الشهر الماضي في مقاطعة فريسنو، بكاليفورنيا.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فعلى عكس محطة كاليفورنيا الخارجية، يبدو أن Shanghai Superchargers مغطاة أيضًا، وفقًا للصور التي نشرها مستخدم TwitterJayinShanghai، وتقع المحطة في مركز Jing’an الدولي في منطقة تجارية وتجارية مركزية رئيسية في شنغهاي.





ووفقًا لـ JayinShanghai، تستخدم جميع الأكشاك الـ 72 أجهزة V2 Superchargers التي تنتج ما يصل إلى 150 كيلوواط، بينما تستخدم 56 كشكًا في كاليفورنيا شواحن V3 بقوة 250 كيلو واط، وهذا يعني أن سائقي شنغهاي سيحتاجون إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً مقابل رسوم مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة (فقط الطراز 3 وY EVs يدعمان شحن V3).

وقد سلمت تسلا أكثر من 20000 سيارة من طراز 3 EVs المصنعة محليًا في الصين، مما يجعلها سوقًا رئيسيًا للشركة، وفي الوقت نفسه، ورد أنها صنعت 23000 مركبة كهربائية في Gigafactory 3 في شنغهاي في نوفمبر، فيما تُباع بعض المركبات الكهربائية التي تم تصنيعها في المصنع في الصين بينما يتم تصدير البعض الآخر إلى أوروبا وأسواق أخرى.