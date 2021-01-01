«تنظيم الاتصالات» يرد مليون جنيه لعملاء المحمول لاشتراكهم في خدمات دون علمهم.. ويخصص كود موحد لإلغاء «الخدمات المزعجة»

أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن إطلاق كود موحد لمشتركي المحمول، لإلغاء الاشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات والتي تتم دون موافقتهم.

وقال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إنه تم توحيد كود الاشتراك بالخدمات لدى شركات المحمول، سواء الخدمات الترفيهية والإخبارية والمسابقات وغيرها ليصبح #155*، مضيفاً أنها خدمة مجانية تمكن عملاء المحمول من إلغاء أي خدمة مشترك عليها بالخط المتعاقد عليه.

وأوضح الجمل جهاز تنظيم الاتصالات تلقى العددي من الشكاوي من عملاء شركات المحمول، حول فرض خصومات بخدمات لم يشتركوا بها، مقابل تأكيد شركات المحمول اشتراك العملاء بالخدمات محل الشكوى بناءً على طلبهم، لذا أطلق الجهاز كود #155* ليحسم الأمر بين العميل ومقدم الخدمة.

وأشار الجمل إلى أن إجمالى شكاوى عملاء المحمول من الاشتراك في خدمات دون موافقتهم بلغت نحو 250 ألف شكوى خلال آخر 6 شهور، وتم إعادة نحو مليون و250 ألف للعملاء من شركات المحمول، نظير إلغاء الاشتراك بالخدمة.

ووفقاً لبيانات وزارة الاتصالات، فإن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول 96.2 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2020، تستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالي عدد المشتركين بعدد 39.1 مليون اشتراك، يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك، ثم شركة اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك. وبحسب آخر بيانات شركة WE، الصادرة فى نوفمبر الماضى بلغ عدد مشتركيها نحو 7.1 مليون عميل.