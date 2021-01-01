شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تابعة لجوجل تنتقد قواعد تحديد هوية الطائرات بدون طيار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت وحدة تسليم الطائرات بدون طيار "وينج" التابعة لمجموعة الفابت، قواعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادرة هذا الأسبوع والتي تنص على تحديد هوية الطائرات بدون طيار عبر البث ، قائلة إنه يجب مراجعتها للسماح بالتتبع عبر الإنترنت.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، الإثنين الماضي، قواعد ستسمح للطائرات الصغيرة بدون طيار بالتحليق في الولايات المتحدة وتفرض تقنية تحديد الهوية عن بُعد لجميع الطائرات بدون طيار تقريبًا.

وتلغي القواعد متطلبات أن تكون الطائرات بدون طيار ، المعروفة رسميًا باسم المركبات الجوية غير المأهولة ، متصلة بالإنترنت لنقل بيانات الموقع ولكنها تتطلب منها بث رسائل معرف عن بُعد عبر بث تردد لاسلكي.

وقال في منشور على مدونة، "هذا النهج يخلق حواجز أمام الامتثال وسيكون له تأثيرات سلبية غير مقصودة على الخصوصية للشركات والمستهلكين" ، مضيفًا "يمكن للمراقب الذي يتتبع طائرة بدون طيار أن يستنتج معلومات حساسة حول مستخدمين محددين، بما في ذلك مكان زيارتهم ، وقضائهم لوقتهم وطبيعة معيشتهم، ومن ومتى يتلقون الطرود كمثال".

وأضافت وينج أن "الجاليات الأمريكية لن تقبل هذا النوع من المراقبة لعمليات تسليمها أو رحلاتها بسيارات الأجرة على الطريق. لا ينبغي أن يقبلوها في السماء".

ودعت إدارة الطيران الفيدرالية إلى توسيع الطرق التي يمكن للمشغلين من خلالها الامتثال لمتطلبات الهوية، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تلقت وعالجت "أكثر من 50 ألف تعليق عام على قاعدة التعريف عن بعد المقترحة، والتي ستعزز التكامل الآمن للطائرات بدون طيار في نظام المجال الجوي الوطني."