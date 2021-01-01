شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا ستسلم أول سيارة طراز واي مصنعة في الصين هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تسلا اليوم الجمعة إنها بدأت بيع سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز واي المصنع في الصين وإنها ستسلمها إلى العملاء هذا الشهر، في الوقت الذي توسع فيه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية مبيعاتها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

والصين مهمة للاستراتيجية العالمية لتسلا، وتقدم بكين دعمًا للسيارات الكهربائية في ظل سعيها لخفض التلوث من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

وتوسع تسلا مصنعها للسيارات في شنغهاي، حيث تصنع الطراز 3 من السيارات فئة السيدان، وفي أكتوبر بدأت تصدير السيارات من طراز 3 إلى أوروبا.

كما تضيف الشركة قدرات تصنيع لشواحن السيارات الكهربائية في شنغهاي وتوسع مبيعاتها وشبكتها للخدمة في أنحاء العالم. وباعت ما يزيد على 20 ألف سيارة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويبدأ سعر البيع للطراز واي في الصين حاليا عند 339 ألفا و900 يوان (52091.95 دولار) وفقًا لموقعها الإلكتروني في الصين.

ومن بين منافسي تسلا في الصين فولكسفاجن وبي.إم.دبليو وكذلك شركات ناشئة محلية مثل نيو وإكس بنغ ولي أوتو التي تصنع جميعها سيارات كهربائية من الطراز الرياضي متعدد الاستخدامات.