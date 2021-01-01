شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكان العالم ينفقون 407 ملايين دولار على تطبيقات الموبايل فى ليلة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنفق سكان العالم 407.6 مليون دولار من مختلف الدول، في يوم الكريسماس الموافق 25 ديسمبر الماضى، على تطبيقات تم شراؤها من Apple App Store وGoogle Play Store، حيث يمثل هذا الرقم مكسبًا بنسبة 34.5٪ على أساس سنوي من 303 ملايين دولار تم إنفاقها على التطبيقات خلال يوم عيد الميلاد في عام 2019؛ وذلك وفقًا للبيانات الأولية من شركة أبحاث التطبيقات Sensor Tower.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فشكلت ألعاب الهاتف المحمول غالبية الإنفاق على التطبيقات في 25 ديسمبر؛ حيث كان هذا الرقم 295.6 مليون دولار، بزيادة 27٪ عن 232.4 مليون دولار أُنفقت على الألعاب خلال يوم عيد الميلاد العام الماضي، كما ارتفعت الأموال التي يتم إنفاقها على التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب في يوم عيد الميلاد بنسبة 59٪ على أساس سنوي من 70.5 مليون دولار العام الماضي إلى 112 مليون دولار هذا العام.

ومرة أخرى، تلقى متجر تطبيقات أبل الجزء الأكبر من الأموال التي تم إنفاقها على التطبيقات على مستوى العالم في يوم عيد الميلاد الماضي، حيث يُظهر Sensor Tower أنه تم إنفاق 278.6 مليون دولار، أو 68.4٪ من الإجمالي، في App Store مقارنةً بإيرادات 129 مليون دولار التي تم جمعها بواسطة متجر Google Play.

وتشير هذه الأرقام إلى زيادة بنسبة 35.2٪ على أساس سنوي، وزيادة سنوية أفضل من 33٪ لمتجر App Store وGoogle Play Store على التوالي، وفي الولايات المتحدة، أنفق المستهلكون ما مجموعه 130 مليون دولار في كلا متجرين للتطبيقات في عيد الميلاد هذا العام، بزيادة قدرها 38.7٪ عن 93.7 مليون دولار العام الماضي.

وتمامًا كما قادت ألعاب الهاتف المحمول الطريق في عمليات شراء التطبيقات العالمية في يوم عيد الميلاد (مع احتلال Tencent's Honor of Kings المرتبة الأولى بعد تحقيق إيرادات بلغت 10.7 مليون دولار)، كانت الألعاب أيضًا أكثر التطبيقات شعبية في الولايات في 25 ديسمبر بقيادة Roblox.

وكان التطبيق الأكثر شعبية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم في عيد الميلاد هو تطبيق الفيديو القصير TikTok، حيث حصل التطبيق الشهير، المملوك لشركة China ByteDance، على 4.7 مليون دولار في عيد الميلاد.

لقد كان هذا العام رقماً قياسياً للتطبيقات والألعاب حيث تم إنفاق أكثر من 100 مليار دولار في متاجر التطبيقات حول العالم لأول مرة على الإطلاق، وعلى الرغم من أن أجهزة Android تمتلك ما يقرب من 85٪ من سوق الهواتف العالمية، إلا أن App Store تقليديًا يجمع عائدات أكثر من متجر Google Play.