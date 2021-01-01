شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة من أبل للوحة مفاتيح ذات تصميم جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت شركة أبل براءة اختراع جديدة للوحة مفاتيح ذات تصميم جديد لأجهز ماك بوك التابعة لها، وبحسب براءة الاختراع فإن لوحة المفاتيح الجديدة تتميز بتصميم قابل للتخصيص، مع شاشة مصغرة لتحديد مهام كل مفاتح.

وبحسب موقع gsmarena الهندى، فقد تقدمت شركة أبل بطلب لتسجيل براءة اختراعها في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، إذ طورت الشركة تصميم جديد للوحات المفاتيح، والذى يتميز بتصميم ديناميكي في الملصقات، مما يدعم التغيير وفقاً لمهام المستخدم.

وتتميز لوحة المفاتيح المقدمة في براءة الاختراع بأنها ذات تصميم مشابه لتصميم "Touch Bar" في أجهزة "ماك بوك برو"، إلا أن لوحة مفاتيح أبل في براءة الاختراع تدعم بشكل كامل تغيير تخطيط ومهام المفاتيح، أو تغيير اللغة، وأيضًا تكشف عن الإجراءات الخاصة بالمفاتيح عند استخدام برامج التحرير.

ومن المتوقع أن تتضمن لوحة المفاتيح شاشةOLED، أو نوع آخر من شاشات العرض التي تتوافق مع تصميم لوحة المفاتيح، كما تشير التوقعات إلى أن المفاتيح مصممة من السيراميك، أو الزجاج أو الياقوت أو المعدن.