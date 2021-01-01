شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير الوكالة الروسية للفضاء يكشف خطط "روس كوسموس" لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مدير عام وكالة "روس كوسموس" دميتري روجوزين، في تغريدة على "تويتر"، عن خطط هذه الشركة الحكومية للعام المقبل، وذكر روجوزين، أن "روس كوسموس" ستباشر في السنة المقبلة، بتنفيذ برنامج دراسة القمر والمجال الفضائي البعيد، وقال: "تستمر الاستعدادات لإعادة تجهيز القطاع الفضائي الروسي، بمعدات صاروخية – فضائية، جديدة تماما من الناحية المبدئية".

وأضاف: "سيحلق من جديد الصاروخ الروسي أنغارا"، وشدد روغوزين، على أن استكشاف ودراسة الفضاء الكوني، تعد ضرورة حيوية هامة "لأن الأرض محاطة بالمحيط الفضائي العالمي".

كما أعلن روجوزين، أمس الخميس، أن روسيا سترسل، لأول مرة، مركبة فضائية وعلى متنها رواد فضاء للدوران حول القمر، وذلك فى عام 2028، وقال روجوزين - فى تصريحات أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "في عام 2028، يجب أن نرسل طاقما للدوران حول القمر، وفى عام 2030، سوف نحط بطاقمنا على القمر".

وفي وقت سابق ذكر المسؤول الروسي أن خطط رواد الفضاء للدوران حول القمر ستكون في عام 2029، وكان من المقرر في الأصل استخدام الصاروخ الحامل الفائق الثقل من طراز "ينيسي"، لإرسال الأطقم إلى القمر، ولكن في ديسمبر الجارى، تبين أن صاروخ "أنجارا-إيه 5 بي" سيكون كافيا لهذا الغرض.