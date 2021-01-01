شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا كشفت أبل خلال 2020.. هواتف أيفون وأجهزة أيباد وساعات أبرز القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر عام لم يسبق له مثيل، حيث تغير العالم بشكل كبير منذ يناير 2020، وقد كانت شركات التكنولوجيا إحدى القطاعات التى تأثرت بهذا التغيير، كذلك فقد تغيرت الأمور بشكل كبير بالنسبة لشركة آبل وغيرها من الشركات العملاقة ، فقد كان عامًا غزير الإنتاج إلى حد ما من حيث إطلاق المنتجات، إذ أطلقت الشركة أجهزة iPhone وiPad وMacBooks وWatch الجديدة، وفيما يلى نعرض جميع عمليات إطلاق منتجات أبل الكبيرة لعام 2020:





MacBook Air: تم إطلاقه في مارسكان أول منتج يخرج من أبل في عام 2020 هو MacBook Air الجديد، الذي جاء بلوحة مفاتيح scissor-switch المحسنة، مع الجيل العاشر من معالجات إنتل Ice Lake، وتحسينات في الجرافيك بنسبة 80% ، وكان بمثابة ترقية إلى أنحف وأخف كمبيوتر محمول من أبل.





iPad Pro: تم إطلاقه في مارسعلى غرار جهاز MacBook Air ، كشفت أبل النقاب عن جهاز iPad Pro الجديد كليًا بمقاس 11 بوصة و12.9 بوصة، مع تصميم يحاكي إصدارات العام الماضي تقريباً، مع اختلاف المعالج المستخدم في الإصدارات الجديدة وإعدادات الكاميرا، وتضم أجهزة iPad Pro الجديدة معالج A12Z Bionic.





Magic Keyboard: تم إطلاقها في مايوتم الكشف عن Magic Keyboard جنبًا إلى جنب مع iPad Pro ، وهي ملحق جديد لدعم أجهزة iPad، وهي تعد أول لوحة مفاتيح لجهاز iPad تحصل على لوحة تتبع، وقد لاقت اقبالا كبيرا من مستخدمي أبل حول العالم.





iPhone SE: تم إطلاقه في أبريلتمت إعادة إطلاق أحد أشهر أجهزة أيفون من أبل في صورة رمزية جديدة كليًا في أبريل، حيث يتميز جهاز أيفون الجديد بنفس المعالج الموجود في سلسلة iPhone 11، وحصل هذا الهاتف أيضا على زر Home с Touch ID مزود بماسح لبصمات الأصابع، وشاشة بمقاس 4.7 بوصة، وهو أرخص iPhone لعام 2020.





MacBook Pro (13 بوصة): تم إطلاقه في مايوقامت أبل بتحديث تشكيلة MacBook Pro الخاصة بها مع وضع 13 بوصة الجديد، كان أبرز ما يميز Magic Keyboard الجديدة، ومثل النماذج السابقة، دعم جهاز MacBook Pro بشريط Touch Bar من أبل على طول الصف العلوى من المفاتيح، والذى يوفر اختصارات مختلفة اعتمادًا على التطبيق الذى قمت بفتحه.





iMac (27 بوصة): تم إطلاقه في أغسطستمامًا مثل MacBook Air وPro ، حصل iMac أيضًا على ترقية مع معالجات Intel الجديدة تمامًا ولوحة المفاتيح Magic Keyboard، وادعت شركة أبل أن جهاز الكمبيوتر الجديد "هو أقوى جهاز iMac على الإطلاق"، مشيرة إلى مجموعة من تحديثات المواصفات، ولكن ربما الأكثر إثارة للدهشة هو إضافة كاميرا HD 1080p جديدة.





iPad (الجيل الثامن): تم إطلاقه في سبتمبروصل جهاز iPad الجديد للمبتدئين في سبتمبر، والذي يتميز بشريحة A12 مقارنة بمعالج A10 من الجيل السابق، فيما يعد تصميم iPad الجديد هو إلى حد كبير نفس التصميم السابق، فيما يعني الانتقال من A10 إلى A12 أن أرخص جهاز iPad من أبل سيضم المحرك العصبي Neural Engine لأول مرة.





Watch SE: تم إطلاقه في سبتمبرأطلقت أبل ساعة "ميسورة التكلفة" لأول مرة في شكل Watch SE وعلى الرغم من أنه لا يأتي مع معالج S6 الأسرع الجديد أو مستشعر الأكسجين في الدم ، إلا أنه لا يزال يقدم ميزات أساسية مميزة للمستخدمين، حيث توفر لك الطرز الخلوية ميزة لتترك هاتفك في المنزل وتظل على اتصال بأحبائك، كما تحتوي Watch SE أيضًا على نفس مقياس الارتفاع والبوصلة ومقياس التسارع والجيرسكوب .





iPad Air: تم إطلاقه في سبتمبرتم تحديث iPad Air بتصميم جديد تمامًا ومعالج A14 Bionic. يتوفر iPad Air بخمسة ألوان ، وتصميمًا جديدًا بالكامل مع شاشة من الحافة إلى الحافة، كما iPad Air الجديد بشاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة مع ألوان P3 العريضة، True Tone ، وطلاء مصفح، فيما يقع Touch ID في زر الطاقة.





Watch Series 6: تم إطلاقها في سبتمبرتأتي ساعة Watch Series 6 الجديدة مزودة بميزة مراقبة SpO2 ، كما ستوفر للمستخدمين تنبيهات إذا انخفض الأكسجين إلى مستويات أقل، كما أنها تمتلك المزيد من المستشعرات على ظهر هذه الساعة الجديدة، فيما تحافظ طراز Series 6 على نفس التصميم العام الذي تم تقديمه مع Apple Watch Series 4 واستمر مع Series 5 ، لكنها تضم مزيد من الألوان، حيث تضم اللون الأزرق والأحمر والفضي.





HomePod mini: تم إطلاقه في أكتوبرجاء مكبر الصوت الذكي صغير الحجم في أكتوبر، وهو نسخة مصغرة من HomePod، وبحسب الشركة، فمثل HomePod بالحجم الكامل، لا يزال HomePod mini يتميز بسطح خارجي من القماش الشبكي باللونين الأسود والأبيض، إلى جانب شاشة صغيرة في الأعلى لإظهار شكل موجة Siri وعناصر التحكم في مستوى الصوت.





iPhone 12 و iPhone 12 mini: تم إطلاقه في أكتوبرجاء iPhone Mini في أكتوبر إلى جانب iPhone 12 بتصميم جديد تمامًا، حيث يحتفظ iPhone 12 بحجم الشاشة 6.1 بوصة ويأتى بشاشة OLED، أما iPhone 12 mini الجديد فهي المرة الأولى التي تستخدم فيها أبل لقب "mini" فى تسمية هواتف أيفون الخاص بها، وذلك بعد استخدامه على iPod mini وiPad mini وMac mini سابقًا، ويحتوي iPhone 12 mini الجديد على شاشة بحجم 5.4 بوصة.





iPhone 12 Pro و 12 Pro Max: تم إطلاقه في أكتوبرتتميز طرازات Pro من سلسلة iPhone 12 بكاميرات فائقة الجودة. مدعومًا بمعالج A14 bionic ، ويعتبر هذان الهاتفان هما الترقية لهواتف أيفون السابقة، حيث يضمان ترقيات كبيرة فيما يتعلق بالكاميرا والبطارية.





Mac mini: تم إطلاقه في نوفمبريتميز جهاز Mac mini الجديد بمعالج M1 وتقول أبل إن جهاز Mac mini المجهز بـ M1 يتميز بثلاثة أضعاف أداء النسخة السابقة التى تضم وحدة المعالجة المركزية رباعية النواة، وتدعم لوحة الإدخال / الإخراج الخلفية لجهاز ماك مينى USB 4 وThunderbolt ويمكنها الاتصال بشاشة Pro Display XDR بدقة 6K، وسيبدأ سعره من 699 دولارًا، ويمكنك تعديله باستخدام ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى وما يصل إلى 2 تيرابايت من التخزين الداخلي.





MacBook Air: تم إطلاقه في نوفمبرجهاز كمبيوتر محمول بدون مروحة مزود بمعالج M1 الجديد كليًا جعل جهاز MacBook Air الجديد واحدًا من أكثر الأجهزة التي تم الحديث عنها في عام 2020، ويبدو التصميم العام مشابهًا للنموذج السابق، لكن الشركة تقول إن M1 يتيح أداء بطارية أفضل (حتى 18 ساعة من تشغيل الفيديو).





MacBook Pro: تم إطلاقه في نوفمبرإلى جانب جهاز MacBook Air ، ظهر جهاز MacBook Pro الذي يعمل بنظام M1 أيضًا ، ويتميز MacBook Pro بأطول عمر للبطارية مقارنة بأى جهاز Mac، وفقًا لشركة أبل، مع ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو، وسيعمل ISP الخاص بكاميرا M1 على تحسين الصورة أثناء مكالمات الفيديو، كما هو الحال على MacBook Air الذى تم الإعلان عنه أيضًا.





AirPods Max: تم إطلاقه في ديسمبركانت أول سماعة رأس فوق الأذن من أبل هي آخر إصدار كبير لها في عام 2020، وتعتمد سماعات الرأس اللاسلكية على التكنولوجيا التى تكمن وراء سماعات AirPods الشهيرة التى تم إصدارها لأول مرة فى ديسمبر 2016، إلا أن السماعات الجديدة يمكن ارتداؤها فوق الأذنين.