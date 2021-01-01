شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرابحون والخاسرون فى عالم التكنولوجيا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد هذا العام طفرة في عالم التكنولوجيا، حيث ظهرت تقنيات جديدة واندثرت تقنيات أخرى، ومن نواحٍ كثيرة ، أدت العزلة الناجمة عن وبا كوروناء في عام 2020 إلى إضفاء اعتمادنا على التكنولوجيا بشكل مفرط، وقد رصد موقع gadgetsnow الهندى، أبرز الفائزين والخاسرين في مجال التكنولوجيا لهذا العام كما يلى:

الخاسرون: الواقع الافتراضى

مع تكيف العالم مع واقع جديد عالق في المنزل، يمكن أن يكون الوباء فرصة للواقع الافتراضي لتوفير هروب من العزلة داخل المنزل، وذلك من خلال استخدام سماعات الرأس والإكسسوارات الخاصة مثل القفازات، حيث تتيح التقنية للأشخاص التفاعل مع عرض 360 درجة لبيئة ثلاثية الأبعاد ، والتي تبدو مناسبة للأشخاص فى العزل المنزلى.

لكن الناس بدلا من ذلك لجأوا إلى البرامج والألعاب الأسهل في الاستخدام التي لديهم بالفعل، وقلة هم الذين اندفعوا لإنفاق مئات الدولارات على سماعة رأس جديدة عالية الجودة أو حاولوا تعلم حبال برامج اجتماعات الواقع الافتراضي، فيما لم تنتشر أي ألعاب VR في الاتجاه السائد، لذا ، فإن الواقع الافتراضي ، الذي كان على وشك النجاح لعقود من الزمن ، أضاع لحظته مرة أخرى.

الخاسرون: استيكرات الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعى

لقد كان عام الملصقات على Facebook و Twitter و YouTube وحتى TikTok، فقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، وعدت الشركات بتضييق الخناق على المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات ، بما في ذلك الاتهامات التي لا أساس لها من التزوير وإعلانات المرشحين قبل الأوان بالفوز، وكان الجزء الأكثر وضوحًا من هذا هو مجموعة العلامات المطبقة على التغريدات ، والمشاركات ، والصور ، ومقاطع الفيديو.

لكن العديد من الخبراء قالوا إنه بينما أظهرت العلامات أن الشركات تتخذ إجراءات ، فقد قالت جينيفر جريل ، الأستاذة في جامعة سيراكيوز وخبيرة وسائل التواصل الاجتماعى وأثبت أنها غير فعالة إلى حد ما".

الخاسر: اوبر وليفت

بعد أن بدأت عروضهم العامة الأولية في العام السابق وما زالت تكافح لإثبات أنها يمكن أن تكون مربحة ، تأثرت خدمات ركوب السيارات بسبب الوباء في عام 2020 ، حيث توقف الناس عن أخذ السيارات والتجمع في المنزل، وفي مايو ، قامت أوبر بتسريح 3700 شخص ، أو حوالي 14٪ من قوتها العاملة، كما أعلن ليفت عن تخفيض الوظائف.

لكن هناك بعض بوادر الأمل، فبعد خفض التكاليف بشكل كبير من خلال إعادة الهيكلة في الربع الثاني ، قالت ليفت الشهر الماضي إنها تتوقع أن يكون ربعها المربح الأول في نهاية عام 2021، وحققت الشركات انتصارًا كبيرًا في كاليفورنيا ، حيث وافق الناخبون على الاقتراح رقم 22 ، مما منحهم فرصة أخرى استثناء لقانون سعى إلى تصنيف سائقيهم كموظفين ، وهي تكلفة اعتقد المحللون أنها كانت ستدمر أعمالهم في الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

الخاسررون: الحظر الأمريكي على TikTok

بينما حظرت الهند تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ، يبدو أن TikTok في الولايات المتحدة على وشك إنهاء فترة ولاية دونالد ترامب دون أن ينجح الرئيس في جهوده لحظرها، ففي وقت سابق من هذا الشهر ، حظر قاض فيدرالي فرض حظر محتمل، وكانت هذه آخر هزيمة قانونية للإدارة في جهودها لانتزاع التطبيق من أصحابه الصينيين. في أكتوبر ، أرجأ قاضٍ فيدرالي آخر إغلاقًا كان مقررًا في نوفمبر.

وفي الوقت نفسه ، انقضى أيضًا الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لوالد TikTok وهو شركة ByteDance لإكمال صفقة من شأنها أن تستثمر Oracle و Walmart في TikTok ، مع عدم وضوح حالة الصفقة.

وبينما قال الرئيس المنتخب جو بايدن إن TikTok مصدر قلق ، فليس من الواضح ما الذي ستواصله إدارته بشأن محاولات إدارة ترامب للحظر.

الفائزون: صناع أجهزة الكمبيوتر

بعد بداية العام في مواجهة التأخيرات الشديدة في سلاسل التوريد الخاصة بهم ، وجدت صناعة الكمبيوتر الشخصي نفسها تكافح لمواكبة الطلب المتزايد على الآلات التي أصبحت لا غنى عنها خلال جائحة أبقى الملايين من العمال والطلاب في المنزل.

وقد أدى تفشي المرض في البداية إلى إعاقة الإنتاج لأن صانعي أجهزة الكمبيوتر لم يتمكنوا من الحصول على الأجزاء التي يحتاجون إليها من المصانع الخارجية التي أغلقت خلال المراحل الأولى من الأزمة الصحية.

كما ساهمت عمليات الإغلاق تلك في انخفاض حاد في المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنها كانت أوقات ازدهار منذ ذلك الحين، وكانت الفترة من يوليو إلى سبتمبر قوية بشكل خاص ، حيث ارتفعت شحنات أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة بنسبة 11٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 - وهي أكبر زيادة فصلية في المبيعات في هذا المجال منذ عقد ، وفقًا لشركة الأبحاث Gartner.

الفائزون: التجارة الإلكترونية:

ازدهرت العديد من شركات التجارة الإلكترونية خلال هذا العام، ومن ضمنها أمازون والتى تعد واحدة من الشركات التي ازدهرت خلال تفشي فيروس كورونا، حيث لجأ الناس إليها لطلب البقالة والإمدادات وغيرها من العناصر عبر الإنترنت ، مما ساعد الشركة على تحقيق إيرادات وأرباح قياسية بين أبريل ويونيو.

وقد جاء ذلك على الرغم من اضطرارها إلى إنفاق 4 مليارات دولار على لوازم التنظيف ودفع أجور العمال الإضافي والمكافآت، لكنها ليست أمازون فقط، حيث عمل الوباء على تسريع الانتقال إلى التسوق عبر الإنترنت ، وهو اتجاه يتوقع الخبراء أن يقولوه حتى بعد أن تسمح اللقاحات للعالم باستئناف الحياة الطبيعية.

وبفضل المتسوقين الذين يدعمون بوعي الشركات الصغيرة ، تقول Adobe Analytics إن المبيعات عبر الإنترنت لدى بائعي التجزئة الصغار في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 349٪ في عيد الشكر والجمعة السوداء.

و في أكثر من مليون شركة تستخدم Shopify لبناء مواقعها الإلكترونية ، ارتفعت المبيعات بنسبة 75٪ عن العام الماضي إلى 2.4 مليار دولار في يوم الجمعة الأسود ، وفقًا لموقع Shopify.

الفائزون: Zoom

ازدهرت جميع برامج مؤتمرات الفيديو من Microsoft Teams إلى WebEx خلال التحول المفاجئ لعشرات الملايين من الأشخاص إلى العمل عن بُعد والتعليم أثناء الجائحة. إلا أن تطبيق واحد هو الوحيد الذى استطاع أن ينمو بشكل كبير، فقد كانت Zoom Video Communications شركة غير معلنة نسبيًا قبل انتشار الوباء ، لكن سهولة استخدامها سمحت باعتمادها على نطاق واسع أثناء الوباء، وقد كانت هناك بعض المشاكل المتزايدة ، بما في ذلك التراخي الأمني الذي أدى إلى اختراق `` زووم '' في وقت مبكر، لكن قامت الشركة بتجديد الأمان الخاص بها ولا تزال إحدى المنصات الشعبية لاستضافة الاجتماعات والفصول الدراسية عن بُعد.

الفائزون : نينتندو سويتش

حتى في العام الذي يبشر بوحدات تحكم جديدة رائعة من Xbox و PlayStation ، كان Nintendo Switch هو وحدة التحكم التي حققت نجاحا كبيرا، حيث تم إطلاق Switch في عام 2017 ، وحقق مبيعات كبيرة، وقد ساعد على ذلك إطلاق Switch Lite الذي تمت معالجته في سبتمبر 2019.

وفي مارس، أصبح من الصعب العثور على Switch حيث بحث الناس عن طرق للترفيه داخل منازلهم، وقد عززت شعبيتها إطلاق لعبة محاكاة الجزيرة `` Animal Crossing: New Horizons '' ، والتي ظهرت لأول مرة في 20 مارس وبيعت الآن 26 مليون وحدة على مستوى العالم ، وفقًا لـ Nintendo.

ووفقًا لمجموعة NPD ، خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 ، باعت Nintendo Switch حوالي 6.92 مليون وحدة في الولايات المتحدة ، وكانت وحدة التحكم الأكثر مبيعًا في الوحدات المباعة لمدة 24 شهرًا متتالية ، وهو رقم قياسي.

الفائزون : شركات التكنولوجيا الكبرى

كان أداء Facebook و Amazon و Apple و Google جيدًا من الناحية المالية ، حيث ارتفع سعر سهم كل شركة وأرباحها بشكل كبير منذ بداية العام، حيث اكتسبوا مستخدمين ، وطرحوا منتجات وميزات جديدة واستمروا في التوظيف حتى في الوقت الذي واجهت فيه الشركات والصناعات الأخرى تخفيضات كبيرة.

لكن ليس كل شيء على ما يرام في عالم الشركات الكبرى، حيث تدقق السلطات التنظيمة وراء كل شركة ومن غير المرجح أن يتراجع في عام 2021، حيث تواجه Google دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار من وزارة العدل، كما تعرض Facebook لضربة واحدة من لجنة التجارة الفيدرالية إلى جانب كل ولاية أمريكية تقريبًا تسعى إلى فصله عن WhatsApp و Instagram.

كما أمضى محققو الكونجرس شهورًا في البحث في تصرفات Apple و Amazon بالإضافة إلى Facebook و Google ، واستدعوا الرؤساء التنفيذيين لجميع الشركات الأربع للإدلاء بشهادتهم.

الفائزون: هاكرز الإنترنت

وصلت آفة برامج الفدية التي يحتجز فيها المجرمون البيانات كرهائن عن طريق تدافعها حتى يدفع الضحايا أبعادًا ملحمية في عام 2020 ، متداخلة بشكل رهيب مع وباء COVID-19، ففي ألمانيا ، توفي مريض ابتعد عن غرفة الطوارئ في مستشفى أصيب نظام تكنولوجيا المعلومات فيه بالشلل بسبب هجوم ، وهو في طريقه إلى مستشفى آخر.

وفي الولايات المتحدة ، كان عدد الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في طريقه إلى الضعف تقريبًا من 50 في عام 2019، وارتفعت الهجمات على حكومات الولايات والحكومات المحلية بنحو 50٪ إلى أكثر من 150، وحتى المدارس تعرضت للاختراق - مما أدى إلى إغلاق التعلم عن بعد الطلاب من بالتيمور إلى لاس فيجاس.