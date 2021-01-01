شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تزيل 39 ألف تطبيق ألعاب من متجرها فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة ابل 39 ألف تطبيق ألعاب من متجرها في الصين يوم الخميس، وهي أكبر عملية إزالة على الإطلاق في يوم واحد، حيث حددت نهاية العام كموعد نهائي لجميع ناشري الألعاب للحصول على ترخيص.

وتأتى عمليات الإزالة وسط حملة على الألعاب غير المرخصة من قبل السلطات الصينية.

و أزالت آبل 49 الف تطبيق من متجرها يوم الخميس، تتشمن 39 الف لعبة منها Ubisoft Assassin’s Creed Identity و NBA 2K20 ، وفقًا لشركة الأبحاب qimai.

كما قال Qimai إن 74 فقط من أفضل 1500 لعبة مدفوعة على متجر Apple نجت من عملية التطهير.

ولم ترد شركة آبل على الفور على طلب للتعليق.

ومنحت Apple ناشري الألعاب في البداية موعدًا نهائيًا في نهاية شهر يونيو لتقديم رقم ترخيص صادر عن الحكومة لتمكين المستخدمين من إجراء عمليات شراء داخل التطبيق في أكبر سوق للألعاب في العالم.

ومددت Apple الموعد النهائي لاحقًا إلى 31 ديسمبر.

وتلتزم متاجر تطبيقات Android في الصين منذ فترة طويلة باللوائح المتعلقة بالتراخيص ولكن ليس من الواضح سبب قيام Apple بتطبيقها بشكل أكثر صرامة هذا العام.

وقال المحللون إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة حيث تواصل Apple إغلاق الثغرات لتتماشى مع منظمي المحتوى في الصين ، ولن تؤثر بشكل مباشر على أرباح شركة Apple بقدر ما تؤثر على عمليات الإزالة السابقة.

"ومع ذلك ، فإن هذا المحور الرئيسي لقبول الألعاب المدفوعة التي لديها ترخيص لعبة فقط ، إلى جانب العدد المنخفض للغاية من تراخيص الألعاب الأجنبية في الصين المعتمدة هذا العام.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا الأمر إلى تحول المزيد من مطوري الألعاب إلى نموذج مدعوم بالإعلانات لإصداراتهم الصينية وفقا لما قاله تود كوهنز ، مدير التسويق لشركة AppInChina ، وهي شركة تساعد الشركات في الخارج على توزيع تطبيقاتها.