شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنتهى أزمة التفاحة والكمثرى بين آبل و Prepear؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تدخل أزمة التفاحة و الكمثرى بين شركة آبل عملاق الالكترونيات الأمريكية و شركة Prepear مرحلة التفاوض، بعدما قدمت الأخيرة عبر شركتها التابعة Super Healthy Kids عريضة إلى المحكمة، لإقناع آبل بتعليق عملية المحاكمة لمدة 30 يوما لاستئناف المفاوضات مع توقعات باستمرار المعركة القضائية لمدة عامين قادمين حال عدم موافقة ابل وفقا لجدول إجراءات المحاكمة.

ووفقا لموقع "فون ارينا" ترجع القضية لأغسطس الماضي حيث رفعت آبل دعوة قضائية ضد شركة Prepear وهى مالكة لتطبيق يساعد المشتركين على وجبات الطعام و التسوق، وذلك بسبب شعارها الذى يحمل علامة الكمثرى متهمة الأخيرة بسرقة شعار التفاحة المقضومة".

وقالت آبل في دعواها أن العلامة تشبه إلى حد بعيد شعارها الخاص. فيما شرحت مؤسِّسة تطبيق Prepear ناتالي مونسون "آبل" تريد أن تلاحق العلامة التجارية لشركتنا الصغيرة قائلة إن شعار الكمثرى الخاص بنا قريب جدًا من شعار Apple ومن المفترض أنه يضر بعلامتها التجارية مضيفة بالقول"هذه ضربة كبيرة لنا في Prepear. لمحاربة هذا الأمر سيكلف عشرات الآلاف من الدولارات ".

وحصلت العريضة التي قدمتها شركة تابعة لـ Prepear على أكثر من 250.000 توقيع حتى الآن.

وشركة آبل هي شركة أمريكيةٌ متعددة الجنسياتِ تعمل على تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الحاسوب. تشمل منتجات الشركة الأكثر شهرة أجهزة حواسيب "ماكينتوش"، والجهاز الموسيقي "آي بود" (iPod) والجهاز المحمول "آي فون"(iPhone). وتتضمن برامج شركة أبل نظامَ التشغيل "ماك أو إس عشرة" (Mac OS X).