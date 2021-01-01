شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" توصى باستخدام هذه الأجهزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة "واتس اب" عبر موقعها الإلكتروني أنها ستقدم الدعم للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android OS 4.0.3 والإصدارات الأحدث و أجهزة الآيفون التي تعمل بنظام iOS 9 والإصدارات الأحدث، كذلك الهواتف التي تعمل بنظام KaiOS 2.5.1 ، بما في ذلك JioPhone و JioPhone 2، حيث لن تدعم الأجهزة القديمة ابتداء من هذا الشهر.

ونصحت "واتس اب" مستخدمى الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل حديثة بتثبيت تطبيق whatsApp وتسجيل رقم الهاتف عبر التحديث الجديد الا أنها أوضحت أنه لا يمكن تثبيثت التطبيق الا برقم هاتف واحد على جهاز واحد في كل مرة.

وأضافت بانه لا يوجد خيار لنقل محفوظات الدردشة بين الأنظمة الأساسية ومع ذلك ، فإنها توفر خيار تصدير محفوظات الدردشة كمرفق بريد إلكتروني.

كان الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، قد أكد لليوم السابع في وقت سابق، بشأن الأنباء المتداولة حول إمكانية توقف خدمة واتساب على العديد من الهواتف التي تعتمد على أنظمة تشغيل أندرويد و ios القديمة، إن الخدمة لن تتوقف مباشرة على هذه الهواتف، ولكن لن يتمكن "واتس اب" من دعمها عند إصدار تحديث جديد شأن كافة التطبيقات حتي يمكن للمستخدم إدارة الهاتف و الحصول على الخدمة بشكل منضبط.

وأوضح الشريف أن أحجام وأشكال الهواتف الذكية تختلف بين مستخدم وآخر ومع التطور الشديد للهواتف يجب أن يواكبه تحديثات جديدة للتطبيقات تناسب تلك الهواتف المتطورة، حتى يمكن استمرار خدمة التراسل بكفاءتها عند إدارة الهاتف لذا لن تدعم واتس اب الإصدارات القديمة لأنظمة تشغيل الهواتف شأنها شأن أي معظم التطبيقات.

وأضاف أنه ليس معني ذلك أن الخدمة ستتوقف على الهواتف القديمة مباشرة ولكن قد يصعب على المستخدم الحصول على أخر تحديث للتطبيق عبر أنظمة التشغيل القديمة اذا ما حاول تحديث الهاتف سترسل اليه الشركة برسالة خاصة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن التحديث المستمر للتطبيقات المثبتة على أجهزة المستخدمين يساهم توفير أحدث الميزات لهم، مع تحسين أمان التطبيق و أمانه.