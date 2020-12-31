شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رويترز: المنظمون الصينيون يحققون فى استثمارات أسهم "آنت جروب" للتكنولوجيا المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثلاثة أشخاص على دراية بالموضوع إن المنظمين الصينيين يراجعون استثمارات الأسهم التي تحتفظ بها شركة التكنولوجيا المالية Ant Group Co Ltd وذلك فى عشرات الشركات، فى تكثيف الحملة على إمبراطورية التكنولوجيا المالية للملياردير جاك ما.

وقال أحد المصادر الثلاثة إن الجهات التنظيمية تدرس ما إذا كانت ستصدر تعليمات لشركة Ant بتجريد بعض استثماراتها، خاصة فى مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية، إذا انتهكت أى قواعد مثل خلق منافسة غير عادلة فى السوق.

وأى عمليات تصفية مفروضة ستحرم المجموعة من الاستثمارات المربحة المحتملة ، مما يضاعف الضغط التنظيمي الحالي لتجديد هيكل أعمالها وزيادة رأس المال لأعمال الإقراض الاستهلاكية الرئيسية.

وسيؤدي سحب الاستثمارات أيضًا إلى تقليص تأثير Ant بشكل كبير على صناعة التكنولوجيا المالية سريعة النمو في البلاد ، حيث سعت إلى التآزر مع أعمالها الحالية عبر العديد من الاستثمارات في السنوات الأخيرة.

وتتخذ الصين إجراءات صارمة ضد السلوك المناهض للمنافسة في قطاع الإنترنت المزدهر في البلاد. أعلن المنظمون الأسبوع الماضي عن تحقيق لمكافحة الاحتكار فى شركة على بابا الشقيقة لـ Ant وأمروا Ant بتغيير عمليات الإقراض وغيرها من عمليات التمويل الاستهلاكية.

وامتنع متحدث باسم شركة آنت جروب عن التعليق بعد أن بعثت رويترز بالبريد الإلكتروني لأسئلة الشركة بشأن التحقيق التنظيمي.

ولم ترد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التى قال مصدران إنها تقود التحقيق ، على طلب من رويترز للتعليق.

قال اثنان من المصادر الثلاثة إن الجهات التنظيمية تبحث فى الاستثمارات التي قامت بها أنت على مدى السنوات القليلة الماضية ، والأساس المنطقي وراء مثل هذه الصفقات وأوجه التآزر بينها. ورفض الثلاثة نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام.