شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تخطط لاستعادة الصواريخ على منصات الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلون ماسك إن شركة "سبيس إكس" تخطط لتكون قادرة على استعادة الصواريخ على منصات الإطلاق الخاصة بها حتى تتمكن من الإقلاع مرة أخرى في غضون ساعة.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت فإن هذا الاقتراح قد يعني أن الصواريخ فائقة الثقل، التي هي قيد التطوير حاليًا ، سوف تتراجع إلى الأرض ويتم التقاطها بواسطة ذراع برج الإطلاق الذي يحمل الصواريخ قبل الإقلاع.

وكشف ماسك عن الخطة حيث كرر فكرته بأن المهمة النهائية لـ SpaceX هي بناء حوالي 1000 سفينة فضائية لإنشاء مدينة مكتفية ذاتياً على المريخ.

وتعد الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام مفتاحًا لخطط SpaceX للسفر إلى الفضاء بتكلفة أقل وأسهل. من خلال السماح لهم بالعودة بأمان إلى الأرض لإعادة تعبئتها وإرسالها مرة أخرى ، فإن SpaceX قادر على تقليل تكلفة وعمل كل عملية إطلاق بشكل كبير.

وفى سلسة من التغريدات ، قال ماسك إن الصواريخ الثقيلة الفائقة القادمة ستظل تستخدم محركاتها للتحكم في نزولها ، ولكنها ستجعل نفسها تهبط مرة أخرى على ذراع البرج.

سيتطلب مثل هذا الهبوط توجيهًا دقيقًا ، واقترح ماسك أن تقوم محركات الشبكة بتوجيهه حتى يتمكن من الهبوط مرة أخرى على منصة الإطلاق التي أقلعت منها.