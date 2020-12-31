شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو قطاع التكنولوجيا خلال كورونا يدفع نشاط الاندماج والاستحواذ فى آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيساعد النمو الذي يحفزه فيروس كورونا في قطاع التكنولوجيا في دفع نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ العام المقبل ، كما يتوقع المصرفيون والمحامون ، مع احتمال تخفيف التوترات الصينية الأمريكية من المرجح أن ينعش الاستثمار الصينى الخارجى.

وبلغ إجمالي الصفقات التي شملت شركات آسيا والمحيط الهادئ 1.2 تريليون دولار في عام 2020 ، بزيادة 12٪ عن عام 2019. وتم الإعلان عن سبع من أكبر 10 صفقات في العام في الربع الثالث ، والتي شكلت في المجمل 40٪ من صفقات العام من حيث القيمة.

وارتفعت شركات التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى 23٪ من قيمة الصفقات ، مقارنة بـ 14٪ العام الماضي ، بينما سجلت شركات المنتجات والخدمات الاستهلاكية والتجزئة نموًا أيضًا.

قال جونج مين ، الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) في Goldman Sachs في آسيا، "لقد أدى COVID إلى تسريع التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بشكل كبير".

وقال: "الشركات التي استفادت أصبحت فجأة أكبر بكثير من حيث الحجم والنطاق المالي، مما يخلق إمكانات أكبر بكثير للقيام باستثمارات استراتيجية". "سيستمر اضطراب الصناعة والتغيير والتحول ودفع المعاملات الأكبر."

في أحدث خطوة من هذا القبيل ، تستكشف شركة الاتصالات القطرية Ooredoo ومجموعة هونج كونج CK Hutchison Holdings صفقة لدمج وحداتهما في إندونيسيا ، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

قال سامسون لو ، رئيس قسم آسيا للاندماج والاستحواذ في UBS ، إن توقعات صفقات الصين الخارجية إيجابية ، على الرغم من التراجع التنظيمي المستمر من العديد من البلدان. وقال: "لا تزال هناك شهية للأصول عالية الجودة في أوروبا".

في تقرير نُشر هذا الشهر ، أشارت شركة المحاماة Allen & Overy إلى العودة المحتملة لمستثمري قطاع الرعاية الصحية الصينيين إلى السوق الأمريكية لأول مرة منذ عدة أشهر بسبب تخفيف التوترات التجارية.

أدى العداء بين واشنطن وبكين خلال العام الماضي في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى إعاقة الصفقات. يقول المستثمرون إن إدارة بايدن القادمة قد لا تعني تحسنًا فوريًا في العلاقات ، لكنها ستوفر على الأرجح نهجًا أكثر قابلية للتنبؤ بالسياسة.

يعتمد صانعو الصفقات أيضًا على خط أنابيب ثابت من الصفقات العابرة للحدود التي تشمل الاستثمارات الإستراتيجية للشركات الآسيوية بالإضافة إلى عمليات تصفية الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة.

قال ريتشارد وونج ، رئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في آسيا والمحيط الهادئ في مورجان ستانلي: "نتوقع أن يكون النشاط عبر الحدود سمة بارزة ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تكون الصين مدفوعة بالخارج كما في السنوات الماضية". "نتوقع أن تعرض البائعين الآسيويين للأصول الخارجية ... أو عمليات الاستحواذ الاستراتيجية الانتقائية للغاية في الخارج."

وقادت الصين واليابان نمو عمليات الاندماج والاستحواذ في آسيا في عام 2020 ، مقابل انخفاض بنسبة 5.5٪ على مستوى العالم. تعافت الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، بقوة من أول انتشار لفيروس كورونا بزيادة 28٪ في الصفقات عن عام 2019.

وساهمت اليابان بنصف الصفقات الضخمة في المنطقة بقيمة 5 مليارات دولار أو أكثر ، بما في ذلك عرض Nippon Telegraph and Telephone Corp بقيمة 40 مليار دولار لـ NTT Docomo.

وسجلت الصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة في المنطقة رقماً قياسياً بلغ 129 مليار دولار ، بزيادة 51٪ على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أنه على الرغم من ازدهار الصفقات ، انخفضت رسوم الاندماج والاستحواذ إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات عند 4.2 مليار دولار مع إتمام عدد أقل من المعاملات هذا العام مقارنة بعام 2019.

كما حذر صانعو الصفقات من أن أحدث حملة الصين لمكافحة الاحتكار على شركات التكنولوجيا قد تكون رادعًا في عمليات الدمج والاستحواذ في المستقبل.

تصدرت شركة Morgan Stanley جدول دوري المنطقة لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في عام 2020 ، يليها Goldman Sachs و CICC.