تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي من سامسونج لسلسلة Galaxy S21 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الكوري فيديو تشويقي جديد لسلسلة Galaxy S21 المرتقب الإعلان عنها خلال شهر يناير المقبل.

انطلق الفيديو التشويقي الجديد من سامسونج اليوم بعبارة “هاتف Galaxy جديد منتظر” للإشارة إلى سلسلة Galaxy S21 القادمة، حيث إستمر مقطع الفيديو إلى 30 ثانية إستعرضت خلاله سامسونج التغييرات التي طرأت على تصميم سلسلة Galaxy S حتى الآن.

أيضاً نشرت سامسونج مقطع تشويقي تشير من خلاله إلى الترقية الجديدة في كاميرة telephoto التي تدعم سلسلة Galaxy S21.

ومن المقرر وفقاً لما جاء من تسريبات أن يضم هاتف Galaxy S21 Ultra كاميرة periscope تدعم التكبير حتى 10 مرات، مع عدسات tele تتيح التكبير حتى 3 مرات.

كما كشفت التسريبات السابقة على أن هواتف Galaxy S21 و S21 Plus تضم كاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تدعم هذه الإصدارات التكبير الرقمي.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن قد أشارت إلى أن سامسونج تخطط للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S21 في حدث يعقد في 14 من يناير، لذا نترقب إنطلاق حدث سامسونج خلال الشهر المقبل لنتعرف على تقنية وتصميم العملاق الكوري الجديد في سلسلة Galaxy S.

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