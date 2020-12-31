تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على خطط شاومي لإطلاق هاتف Mi 11 Pro في شهر فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تفاصيل جديدة اليوم في تطبيق Gallery في واجهة MIUI تؤكد على أن شاومي تخطط لكشف النقاب عن هاتف Mi 11 Pro في حدث يعقد في شهر فبراير.

قدمت شركة شاومي مؤخراً هاتف Mi 11 كأول إصدار ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888، ولقد أكدت التسريبات على أن الشركة تعمل بالفعل على تطوير إصدارها الأعلى من السلسلة Mi 11 Pro، والذي يأتي بتصميم منحني في الشاشة مع معالح Snapdragon 888.

واليوم تؤكد أحدث التسريبات على رصد الهاتف في الإصدار 2.2.17.18 من تطبيق Gallery في واجهة MIUI، كما يؤكد الرمز الخاص بالهاتف على تصميم منحني في الشاشة، مع جودة عرض Quad HD بلس، ومعدل تحديث 120Hz.

كما تؤكد التسريبات على أن هاتف Mi 11 Pro يأتي بتقنية MEMC من بين تقنيات أخرى، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال شهر فبراير من العام المقبل لمزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





