شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نمو مستخدمى شبكات إنترنت 5G فى كوريا الجنوبية لـ 11 مليوناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية استقطبت ما يقرب من 11 مليون مستخدم على شبكات الجيل الخامس (5G) اللاسلكية حتى نهاية نوفمبر الماضي، ووفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكوريا الجنوبية، كان لدى البلاد 10.9 مليون مستخدم لشبكة الجيل الخامس الشهر الماضي، وهو ما يمثل 15.5 في المائة من إجمالي 70.5 مليون اشتراك في الهاتف المحمول ، وفقًا لتقارير وكالة يونهاب للأنباء.

وقد قفزت الاشتراكات في الشبكات عالية السرعة بما يقارب المليون عن الشهر السابق وسط إطلاق هواتف الجيل الخامس الجديدة ، مثل سلسلة iPhone 12 من شركة أبل، وهي أول هواتف ذكية من عملاق التكنولوجيا تدعم الشبكات عالية السرعة.

وكانت كوريا الجنوبية هي أول دولة تقوم بتسويق 5G في أبريل من العام الماضي ، ومنذ ذلك الحين تدفع بقوة من أجل اعتماد أوسع للشبكات ، والتي يمكن نظريًا أن تصل سرعاتها إلى 20 مرة أسرع من 4G LTE.

ومع ذلك ، وجد تقرير حديث للوزارة أن شبكات 5G في البلاد لا تزال متخلفة مقارنة بالوعود ، حيث وصل متوسط ​​سرعة تنزيل 5G إلى 690.47 ميجابت في الثانية (Mbps) ، وهو ما يزيد قليلاً عن أربع مرات أسرع من سرعات 4G LTE الحالية.

وتستعد شركات الاتصالات المحلية بكوريا الجنوبية حاليًا لتسويق التكنولوجيا الجديدة ، مثل الإصدارات المستقلة للشبكات وموجة المليمتر 5G ، لتعزيز الجودة والسرعة، واستمر عدد مشتركي 4G LTE الشهر الماضي في التقلص ، حيث وصل إلى 53.3 مليون ، بانخفاض حوالي 680 ألف مشترك عن الشهر السابق ، وفقًا للبيانات.