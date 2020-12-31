شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجمعية الدولية لشبكات المحمول: 280 مليون متصل بالإنترنت فى 2020 بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل سوق شبكات الهواتف المحمولة وخدماتها وحركة البيانات ارتفاعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حد كبير، وذلك رغم تراجع نسبة النمو لسنة 2020 إثر اضطرابات الأسواق المالية فى ظل جائحة فيروس كورونا.

ونقل موقع سى إن إن العربية عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، توقعها توصيل ما يقرب من 280 مليون شخص فى المنطقة (45% من السكان) بالإنترنت عبر الهاتف المحمول خلال العام المنتهى 2020، وسلطت أزمة كورونا الضوء على تأثير الفجوة الرقمية لما يقرب من 350 مليون شخص في المنطقة لا يزالون غير قادرين على الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ومع توقع أن تلعب الاتصالات الرقمية دورًا أكثر مركزية فى المجتمع بعد كورونا، وأصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى معالجة العوائق التي تحول دون استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول واستخدامه في المنطقة. بينما يبدو أن Covid-19 قد أدى إلى إبطاء نشر شبكات 5 Gفي الأسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي، استمر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربية في الاستثمار في التكنولوجيا، ومن المتوقع أن تستقطب أنشطة 5G الدول غير الخليجية في 2021.