تكنولوجيا: وان بلس تستعد لإطلاق سوارة ذكية بسعر منخفض لمنافسة إصدارات شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة وان بلس للتوسع بمنتجاتها في أسواق جديدة خلال الفترة القادمة، فإلى جانب الساعة الذكية المرتقبة من الشركة، تستعد وان بلس أيضاً لإطلاق سوارة لياقة بدنية بمستوى تسعير منخفض لمنافسة إصدارات شاومي.

كشفت تسريبات جاءت من أحد المصادر المطلعة على خطط وان بلس، أن الشركة تعمل على تطوير سوارة لياقة بدنية ذكية إلى جانب ساعتها الذكية المتوقع إطلاقها العام المقبل.

ومن المقرر وفقاً لمصدر التسريبات أن تتنافس وان بلس مع شاومي التي إشتهرت في سوق السوارات الذكية بسلسلة Mi Band منخفضة التكلفة، حيث تقدم وان بلس إصدارها العام المقبل بتكلفة منخفضة.

ولقد أكد Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس في وقت سابق على خطط الشركة لإطلاق ساعة ذكية العام المقبل، إلا أنه لم يقدم تفاصيل عن إصدار الشركة من السوارات الذكية.

يذكر أن التسريبات تشير أيضاً إلى أن سوارة OnePlus Band سيكشف عنها رسمياً في حدث وان بلس المقرر عقده في شهر مارس من العام المقبل للإعلان عن سلسلة OnePlus 9.

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