جوجل تغلق خدمة Cloud Print هذا الأسبوع

دبي - يزن راشد - تستعد شركة جوجل في غضون الأيام القليلة المقبلة لإغلاق خدمتها للطباعة السحابية Cloud Print، التي تم إطلاقها في عام 2010 بصفتها طريقة لجعل الطابعات متاحة بشكل أكبر لنظام التشغيل كروم وتسهيل طباعة المستندات عبر أجهزة Chrome OS.

ويشير موقع الدعم إلى أن الخدمة لم تعد مطلوبة، وقد لا يمثل إيقاف الخدمة بالنسبة لمعظم الأشخاص أكثر من مجرد إزعاج بسيط عندما اكتشفوا أن الطباعة السحابية لا تزال خيار الطباعة الافتراضي لديهم.

وجاءت الخدمة في وقت كان فيه دعم الطابعة في نظام التشغيل Chrome OS ضعيفًا، وأضافت الشركة في عام 2017 خيار الطباعة الأصلي، مما يسمح لك بتوصيل جهاز Chrome OS بأي طابعة متوافقة عبر شبكتك، دون الحاجة إلى Cloud Print.

وكانت الطباعة السحابية من جوجل عبارة عن خدمة جرى تصميمها لتلبية حاجة معينة خلال فترة محددة في التاريخ، حيث صممت لمعالجة أن نظام التشغيل Chrome، على الأقل في عام 2010، لم يكن لديه إطار طباعة أصلي خاص به.

ولم تكن هذه الطريقة مريحة تمامًا كما تصورتها جوجل، لكنها كانت الحل الوحيد المتاح خلال تلك الفترة.

وتطلبت الخدمة من الطابعات أن تكون متوافقة مع الطباعة السحابية، مما يعني أنه يمكنها الاتصال مباشرة بالإنترنت دون جهاز الحاسب.

كما كان يعني أيضًا أنه يتعين على المستخدمين السير في الطريق الدائري لإرسال الملفات إلى خادم بعيد لإرسالها إلى طابعة موجودة إلى جوارهم مباشرةً.

وبحلول عام 2017، حصل نظام التشغيل Chrome على نظامه الخاص بالطباعة، مما سمح له بالاتصال بالطابعات الموجودة عبر الشبكة المحلية، تمامًا مثل أنظمة التشغيل العادية.

ويعني هذا أن الطباعة السحابية من جوجل أصبحت قديمة، كما لم تعد حالات الاستخدام المتبقية موجودة، وأعلنت جوجل بحلول العام الماضي عن الإغلاق الكامل للخدمة في 1 يناير 2021.

وتوصي جوجل بالانتقال الآن إذا كنت قد استثمرت في Cloud Print، حيث أصبح كل شيء مدمج في المتصفح والتطبيقات والأجهزة، كما أن معظم الطابعات متصلة عبر الشبكة اللاسلكية.