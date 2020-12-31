إل جي تعرض شاشة OLED الشفافة في CES 2021

دبي - يزن راشد - تستعد شركة LG Display وفقًا لتقاليدها السنوية للكشف عن بعض العروض التوضيحية الجديدة لتكنولوجيا الشاشات في معرض CES 2021، مع التركيز على إظهار المكان الذي قد يتناسب فيه وضع شاشة OLED الشفافة مع عصر الوباء.

وقد استخدمت الشركة شاشات OLED الشفافة المتطورة عبر الأشياء والمواقف التي يواجهها الأشخاص يوميًا، مما يقدم أسلوب الحياة المطور للمستقبل.

وتعرض الشركة ضمن صالة العرض الخاصة بها عبر الإنترنت مشهدًا لمطعم سوشي يتميز بتضمنه شاشة OLED الشفافة بقياس 55 إنشًا.

ويمكن لمتناولي الطعام تصفح القائمة أو الاستمتاع بمقاطع الفيديو عبر الشاشة مع الاستفادة من الشفافية العالية للحفاظ على الاتصال بين الأشخاص على جانبي الشاشة ومشاهدة الطهاة وهم يعدون الطعام بفضل شفافيتها البالغة 40 في المئة.

وبالمقارنة، تقدم شاشات الكريستال السائل الشفافة شفافية بنسبة 10 في المئة فقط.

كما تضع الشركة الشاشة الشفافة نفسها بقياس 55 إنشًا في نهاية السرير الذكي، بحيث يستمتع المستخدم بمشاهدة المعلومات أو المحتوى الفيديوي بالنسب المختلفة دون المساس بجودة الصورة الواضحة التي لا تعتمد على الإضاءة الخلفية.

ومع الصوت السينمائي الغامر المدمج في الإطار المتضمن الشاشة، ليست هناك حاجة إلى تقليل مساحة غرفة النوم لإضافة مكبرات الصوت الخارجية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن بسهولة نقل الإطار المتحرك لشاشة السرير الذكي إلى مواقع مختلفة في المنزل لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين.

وساعدت LG Display في شهر أغسطس من هذا العام في تثبيت شاشة OLED الشفافة في بعض قطارات الأنفاق في بكين وشنتشن، مما يتيح للركاب تصفح تحديثات السفر ومعلومات الطقس والأخبار والمزيد دون أن تحجب الشاشة الشفافة التي تحل محل النافذة التقليدية الرؤية الخارجية.

وبفضل الشفافية الفائقة، يمكن استخدام شاشة OLED الشفافة في مختلف المجالات، مثل: المنازل الذكية والمباني الذكية والتنقل، بما في ذلك المركبات المستقلة والطائرات ومترو الأنفاق.

وقال (جونغ صن بارك) Jong-sun Park، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة الأعمال التجارية في LG Display: شاشة OLED الشفافة هي تقنية تزيد من مزايا OLED ويمكن استخدامها في أماكن مختلفة في حياتنا اليومية، من المتاجر ومراكز التسوق والتصميمات الداخلية المعمارية إلى المركبات المستقلة وقطارات الأنفاق والطائرات.