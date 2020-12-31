شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءت جديدة للجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لتتبع المكالمات غير القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبنى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) المزيد من الإجراءات لمكافحة المكالمات الآلية، وتشمل أحدث مجموعة من القواعد التى تنفذها تقييد المكالمات حتى التى لا تتعلق بالتسويق عبر الهاتف التى يتم إجراؤها على الهواتف المنزلية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإن المنظمات سواء تجارية أو غير تجارية يمكن أن تجرى ما يصل إلى ثلاث مكالمات فقط لكل رقم سكنى فى غضون 30 يومًا، ومطلوب منهم السماح للمستلمين بإلغاء الاشتراك.

ولم يكن لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية حد للمكالمات غير التسويقية عبر الهاتف قبل هذا التغيير، كما أنه بالإضافة إلى ذلك، أدخلت اللجنة قواعد جديدة لمقدمي الخدمات الصوتية، والتي يتعين عليها الآن الاستجابة لطلبات التتبع لمصادر المكالمات غير القانونية من اللجنة ومن إنفاذ القانون.

وهم مطالبون الآن أيضًا بالتحقيق في المكالمات غير القانونية التي حددتها اللجنة واتخاذ خطوات للتخفيف من هذه المكالمات إذا توصلوا إلى نفس النتيجة.

وتقول لجنة الاتصالات الفيدرالية إن شركات الاتصال يجب أن تمارس العناية الواجبة في ضمان عدم استخدام خدماتها لإنشاء اتجار غير قانوني أيضًا.

كما قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بتوسيع الوصلات الآمنة لمقدمي الخدمة، ويجب على مقدمي الخدمة فقط استهداف المكالمات التي من المحتمل جدًا أن تكون غير قانونية، وليست غير المرغوب فيها ببساطة، ويجب عليهم استخدام الإشراف البشري.

وتطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية من مقدمي الخدمة، في محاولة لتكون أكثر شفافية، إخطار المتصلين إذا تم حظرهم، ويجب على شركات الهاتف أيضًا تزويد المشتركين بقائمة بالمكالمات المحظورة عند الطلب، وتقديم تحديث حالة حول نزاعات حظر المكالمات في غضون 24 ساعة.