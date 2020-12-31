شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحياة من الفضاء.. ناسا تنشر فيديو لأفضل 20 صورة للأرض خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة انتهاء عام 2020، نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فيديو لأفضل 20 صورة لكوكب الأرض التقطها رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية خلال العام الحالى، ووثق الفيديو مشاهد مختلفة من أرجاء الأرض، حيث تضمنت صور لمناظر طبيعية ومدن وجزر نائية، كما شهد الفيديو التقاط صور للتحديات التى تواجه كوكب الأرض وأبرزها حرائق الغابات التى حدثت فى صيف العام الحالى واستمرت لعدة شهور.

وتضمن فيديو ناسا، لأفضل 20 صورة صوراً مذهلة مناظر طبيعية من بينها شروق الشمس فوق أستراليا، واطلالة القمر فوق المحيط الأطلسى، فضلا عن مشاهد رائعة للعاصمة الفرنسية باريس خلال ساعات الليل، كما احتوى الفيديو على الصور المبهرة للبحيرات العظمى في أمريكا الشمالية، حسبما ذكر موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية.



صور الارض من الفضاء رائعة



شروق الشمس من الفضاء

وعلى جانب آخر، تشارك وكالة ناسا في مهمتين للفيزياء الشمسية يمكن أن توفر البيانات اللازمة لفهم الرياح والانفجارات الشمسية أو الطقس الفضائي بشكل أفضل، حيث أعلنت الوكالة رسميًا عن مشاركتها في مهمة التلسكوب الطيفي للأشعة فوق البنفسجية عالية الإنتاجية (EUVST) وبرنامج (EZIE).



الحياة وسط المحيطات



مشهد الثلوج من الفضاء



صور الارض من الفضاء

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، كانت المهمتين من المقترحات الثلاثة المتعلقة بطقس الفضاء التي اختارتها ناسا في سبتمبر 2019 لتلقي تمويل 400 ألف دولار مخصصة لدراسة مفهوم مهمة مدتها تسعة أشهر.

ويعد EUVST هو مشروع تلسكوب شمسي يبحث عن قرب في كيفية إطلاق الغلاف الجوي للشمس للرياح الشمسية وإطلاق المواد الشمسية، مما يؤثر على مستويات الإشعاع في الفضاء.

وهذا المشروع، من المقرر إطلاقه في عام 2026، بقيادة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، لكن ناسا ستضخ 55 مليون دولار في المهمة.