أغلى جهاز “بلاي ستيشن” فى العالم… مصنوع من الذهب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 06:06 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2020 4:41 مساءً

كشفت ”كافيار“ عن قائمة بأربعة إصدارات خاصة جديدة لعام 2021، كان من بينها جهاز Playstation 5 من سوني، مصنوع من الذهب.

ويأتي الجهاز تحت عنوان ”Sony PS5 Golden Rock Edition“ الذي ستتم تغطيته بالذهب عيار 18 قيراطا، وسيتم استخدام 20 كغ من الذهب الخالص على الشكل الخارجي للجهاز.

وتشتهر العلامة التجارية الروسية الفاخرة ”Caviar“ بإطلاق إصدارات خاصة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية ذات الإصدار المحدود، وغالبا ما تقوم كافيار باستخدام بعض من أغلى المواد الفاخرة، بما في ذلك الذهب والماس وجلد التمساح في تلك الإصدارات.

وبالحديث عن إصدار جهاز Playstation 5 الذهبي، لم يكن هناك أي تلاعب أو تعديل بمواصفاته، وستعمل النسخة الذهبية مثل PS5 العادي، في الوقت نفسه، سيتم تصنيع مقابض اليد في الجهاز من جلد التمساح مع إدخالات ذهبية خالصة، لهذا فمن المتوقع أن يكون هذا المنتج مكلفا للغاية.

ولم يتم تحديد أسعار الإصدار الذهبي من بلاي ستيشن 5 حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار أن الذهب المستخدم في الإصدار تقدر قيمته بأكثر من (184.000 دولار أمريكي)، وذلك بحسب “ارم نيوز”.